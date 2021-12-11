Международная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23 прошла в Москве

6 декабря в Москве завершилась международная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23.

По данным организаторов, в ней приняли участие 315 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 18 стран. В программе non/fictio№23 значилось более 400 мероприятий, которые в течение всех пяти дней работы ярмарки проходили в режиме нон-стоп.

Пять дней в Гостином дворе показали, что выставка non/fictio№ остается в нашей стране островком свободомыслия. В выставочном павильоне можно было увидеть стенды Музея ГУЛАГа, «Международного мемориала», белоэмигрантского издательства «Посев». «Международный мемориал» признан в РФ иностранным агентом, в настоящее время в Верховном суде рассматривается иск об его ликвидации, так что на следующей ярмарке его стенда мы можем уже не увидеть.

Среди гостей выставки были опальный священник Русской православной церкви Андрей Кураев и известный правозащитник Александр Даниэль. Андрей Кураев представил свою новую книгу «Парадоксы церковного права» и собрал большую аудиторию, в которой были не только православные, но и представители других конфессий.

Вспоминали Анну Политковскую, которая была убита 15 лет назад. К этому печальному юбилею коллеги Анны из «Новой газеты» выпустили книгу «За что», в которой собраны статьи Политковской и материалы собственного журналистского расследования. Журналисты «Новой газеты» проводят параллель между убийством Анны Политковской и Бориса Немцова. И в том, и в другом случае осуждены только организаторы и исполнители. Заказчики от ответственности ушли.

На ярмарке были книги по всем областям знаний. Как всегда, оказалось много исторической литературы, в чем автор книги «Другой Зорге» Александр Куланов не видит ничего плохого. Каждая такая книга – это повод снова заглянуть в историю.

А прошлое в авторитарных странах делится на «правильное» и «неправильное». Об этом пишет Николай Эппле на страницах книги «Неудобное прошлое». Автор проводит параллель с переосмыслением своего прошлого и государственных преступлений в таких странах, как Германия, Испания, Аргентина, Япония, ЮАР. Николай Эппле считает, что никакая иностранная модель не применима в России. Здесь невозможно устроить свой Нюрнбергский процесс над КПСС, как к этому призывали на рубеже 1980-1990-х годов. По словам автора, для России более приемлем опыт комиссии по правде и примирению в ЮАР, которая занимается преступлениями времен апартеида.

По мнению участника дискуссии «Теория и практика публичной истории», историка и журналиста Николая Сванидзе, власть пытается превратить историческую науку в «девочку по вызову». И этому есть свое объяснение: власть не любит скорбеть, она любит гордиться. Такая позиция властей служит благодатной почвой для мифологизации истории. И здесь речь идет не только о прямых фальсификациях. В публичных исторических проектах «на злобу дня» одни исторические события акцентируются и превозносятся, другие замалчиваются.

Об одном таком «белом пятне» речь идет в книге Дугласа Смита «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз». Впрочем, слово «спасла» здесь звучит слишком громко. На самом деле американцы спасли от голода 1921 года не всю Россию, а только несколько миллионов человек. Это событие вошло в историю под названием «Миссия Нансена». Так назывался международный гуманитарный проект, в ходе реализации которого в Европе и Америке собирали деньги на продовольственные посылки для голодающих Поволжья и других регионов России (голод 1921 года приволжскими степями не ограничивался). Причем ведущую роль в этом проекте играла американская благотворительная организация АРА.

Вот цифры для сравнения. Советское правительство закупило в Америке продовольствия на 13 миллионов долларов (в ценах 1921-1922 годов), а правительство США выделило для голодающих Поволжья 28 миллионов. Всего «Миссия Нансена» доставила в Россию 90 тысяч тонн продовольствия. В 1923 году «Миссия Нансена» была свернута, после чего о ней в России поспешили забыть.

Может ли Священное писание служить источником исторических знаний. Таким вопросом задается библеист Андрей Десницкий в своей книге «Библия. Что было на самом деле?».

- На примере Чапаева мы видим, как реальный исторический персонаж становится героем анекдотов, - говорит автор.

Андрей Десницкий считает, что нельзя всему верить на слово. Задача ученого – вычленить из Священного писания исторические факты.

Впрочем, что говорить о библейских временах, если даже о новейшей истории России бытует множество мифов. Автор книги «Ход царём. Тайная борьба за власть в современной России. От Ельцина до Путина» журналист Илья Жегулёв признается, что в ходе подготовки издания проанализировал множество альтернативных версий. Автор даже называет имя советника из ближнего окружения Путина, который, по его мнению, оказывает на российского президента наибольшее влияние. Кто этот человек? Ищите книгу на прилавках и читайте!