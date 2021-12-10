Поздравление полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с 91 годовщиной образования Югры

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с днем рождения Югры!

91 год по меркам истории – небольшой срок. Но за это время регион прошел путь, равный столетиям, стал одним из локомотивов российской экономики.

Говорят, что богатство Югры – ее недра. Это так. Но верно и другое. Главное достояние региона – вы, его жители.

Ваш труд и энергия преобразили югорскую землю. При этом удалось сохранить культуру коренного населения, обеспечить межнациональный мир и согласие.

Уверен – у Югры большое будущее. Ее жители любят свой край, верят в него, готовы связать с ним свою судьбу.

Желаю вам благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни на родной земле!

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев