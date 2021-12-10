Поздравление с Днём рождения Югры от председателя Думы Сургутского района Валентина Полторацкого

Дорогие земляки! Сегодня нашей родной Югре 91 год!

Сердечно поздравляю вас с этим праздником!

Все успехи округа - результат многолетнего упорного труда людей. Трудолюбивых, энергичных и добропорядочных! От всей души благодарю каждого за неоценимый вклад в развитие Сургутского района и округа в целом.

Югра стала гостеприимный домом для всех, кто решил связать с ней свою судьбу. Достойный социальный пакет, развитая инфраструктура, возможности для личного и профессионального роста – одни из множества причин привлекательности нашего края. Здесь многие состоялись в профессии, создали семьи, исполнили свои заветные мечты. Из года в год количество югорчан неуклонно растет.

Я горжусь Югрой! Её достижениями, потенциалом, историческим наследием и природным богатством. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить и преумножить достигнутое, вкладывая инвестиции в основной капитал, – благополучие жителей округа.

Желаю всем землякам крепкого здоровья, мира и согласия. Пусть развивается, крепнет и процветает наш округ!