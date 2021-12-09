Скорости на дорогах хотя бы в городах пора снижать

В очередной раз в Сургуте машина сбила пешеходов – на этот раз двух школьниц. Слава богу, все живы, но такая удача бывает не всегда.

Только с января по сентябрь 2021 года в России произошло почти 100 тысяч ДТП, из них четверть – наезды на пешеходов. Почти 2 400 человек таким образом погибли, почти 23 тысячи получили травмы. Суммарно на дорогах страны за девять месяцев – 10,5 тысяч смертей и 121,5 тысячи ранений.

Понятно, что сейчас об этом рассуждать несколько странно, потому что это у нас нечто вроде «плохой недели коронавируса». Но.

Сколько бы каках сейчас в меня ни кинули поборники свободы ездить как хочется, в России рано или поздно наступит момент, когда мы осознаем что-то новое про ценность человеческой жизни, и будут приняты решения. Одно из них – сокращение предельной скорости движения по городу по меньшей мере до 50 км/ч, а на некоторых участках узких, малоосвещенных и потенциально опасных – до 40 км/ч, а то и ниже. Другое – снижение нештрафуемого превышения с нынешних безумных 20 км/ч (что позволяет гнать по городу 79 км/ч – гарантированная смерть для человек, попавшего под машину с такой скоростью) до сначала 10 км/ч, затем примерно трех-пяти километров.

(Я уже вижу умников в комментариях, которые будут ерничать, типа: «Так давайте снизим скорость до 10 км/ч – и вообще не будет ДТП». Вы не поверите, но это не сильно далеко от истины. В некоторых городах западного мира скорость снижают до 30 км/ч. Потому что он медленной езды еще никто не умер. А от быстрой – каждый день трупы)

В Подмосковье в 2020 году во многих муниципалитетах установили предельную скорость 50 км/ч – и тут же получили десятипроцентное снижение и количества ДТП, и количества наездов на пешеходов. Москва сейчас тоже готовит подобное решение – пока только для исторического центра.

Инициировать подобное в Сургуте и Югре тоже можно уже сейчас. Но, мне кажется, что этого никто не сделает, потому что все боятся всемогущего сообщества водителей (не такого большого и страшного, каким оно кажется на первый взгляд – пешеходов все равно больше). Поэтому, думаю, решение будет принято, но кому-то в ходе максимально страшного ДТП придется заплатить за это своей жизнью – может, это будет сразу несколько человек, чтобы шок от события привел вообще всех к пониманию – со скоростями на улицах надо что-то делать.

Как говорится, запомните этот твит. Буду рад ошибиться и увидеть, как сознательные чиновники и депутаты примут меры заранее и сделают дороги безопаснее.