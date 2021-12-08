Отказываясь от вакцинации без всяких причин, вы подвергаете опасности и своих близких, и все общество

Депутат думы Югры и главврач «Центра профессиональной патологии» Николай Ташланов ответил на поступившие к нему 20 обращений противников вакцинации от коронавируса.

С января по сентябрь 2021 года 91,2 процента всех смертей в России произошло по причине ковида, причем снизился возраст летальных случаев. 1000 смертей в день – это около 30000 в месяц.

Каждый месяц пандемия уносит население небольшого города вроде Гудермеса, Краснознаменска, Новокубанска. При сохранении существующих тенденций смертность населения только от ковида составит не менее 400 тысяч человек в год. А ведь есть еще обострения в связи с коронавирусом тяжелых заболеваний, которые также приводят к летальным исходам. Это катастрофические цифры, сравнимые с войной.

Что касается всемирных масштабов пандемии, по данным Worldometers, в мире зарегистрировано уже более пяти миллионов смертей от COVID-19.

Основной причиной высоких темпов распространения болезни является низкий уровень вакцинации населения и несоблюдение элементарных санитарных норм. Поэтому прививка во время пандемии – это не личное дело.

Для победы над эпидемией нам нужно достичь популяционного иммунитета. Это возможно в двух случаях: если пройдет массовая вакцинация или если большинство людей переболеет, что приведет к массовым смертям и инвалидностям. С учетом того, что иммунитет к ковиду со временем ослабевает, желательно, чтобы массовая вакцинация проходила в сжатые сроки. Отказываясь от прививки, вы повышаете риск не только своей смерти, но и смерти родных, близких и друзей. А также оттягиваете момент, когда мы сможем наконец-то забыть об этой пандемии.

Да, нередко заболевание протекает в легкой форме. Но даже по официальной cтатистике, более десяти процентов таких переболевших получают «лонг-ковид». Признаки нездоровья у них наблюдаются более 4-6 месяцев после перенесенной инфекции. Проявляются отдаленные последствия: слабость, пониженная работоспособность, страдает память, отмечаются когнитивные нарушения, выпадают волосы, проявляются психические нарушения. Коронавирус поражает мелкие сосуды, и это фактор ухудшения состояния практически любого органа или системы организма, ухудшения общего качества жизни.

Из этой ситуации есть выход – это вакцинация. Бывает так, что те, кто сделал прививку, заболевают коронавирусом. Но в абсолютном большинстве случаев заболевание у них проходит легко и точно уж без летальных последствий.

Знаю, что даже некоторые врачи не советуют прививаться от COVID-19. Считаю, что доктор, придерживающийся принципов доказательной медицины, никогда не выступает против вакцины, прошедшей клинические исследования и признанной в 70 странах мира, в которых проживает более 50 процентов населения планеты.

Настоятельно рекомендую вам не отказываться от вакцинации и обратиться к участковому врачу-терапевту в медицинскую организацию по месту вашего проживания, получить разъяснение о показаниях и противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, учитывая состояние вашего здоровья, имеющихся хронических заболеваний и возраст.

Остановить эпидемию, чтобы люди перестали умирать от инфекции, ничем, кроме вакцинации, мы не сможем.

Прививка – единственный доказанный метод, который эффективно предотвращает тяжелую болезнь и смерть

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