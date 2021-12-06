Каким он был — заслуженный энергетик РФ Анатолий Нечушкин

Заслуженный энергетик Российской федерации и автор проекта Сургутской ГРЭС Анатолий Нечушкин умер на 89 году жизни 5 декабря. Его запомнили как человека, который отдал большую часть своей жизни электростанции и городу Сургуту. Десять фактов - лишь малая толика информации о жизни этого выдающегося человека.

1. Анатолий Нечушкин спроектировал ГРЭС-1

Четыре года, с 1964 по 1968 год, Анатолий Нечушкин руководил работами по разработке технико-экономического обоснования и проекта. А в 1972 объект государственного значения Сургутская ГРЭС-1 ввели в эксплуатацию, что привело к новому витку в истории советской энергетики.

Ранее в интервью Анатолий Нечушкин рассказал, как он выбирал местоположение ГРЭС-1: «У меня на стене висела карта со всеми месторождениями, и я смотрел на них, как смотрит полководец. Мы прошагали всю Западную Сибирь в поисках подходящего места: вдоль Иртыша и Оби, вдоль нефте- и газопроводов. В итоге после долгих поисков была выбрана Марьина гора. Лучшего места во всей Югре не найти».

Кстати: 29 декабря 2021 года ГРЭС-1 отпразднует свое 50-летие.

2. В 16 лет Нечушкин работал на заводе

В 16 лет Анатолий Нечушкин поступил в Рождественский сельскохозяйственный техникум плодоовощеводства и пчеловодства. Однако средств на жизнь не хватало, и поэтому он решил пойти в один из многочисленных военных заводов. Тогда молодой человек стал контроллером по цветным сплавам. Такую ответственную работу ему доверили, потому что у него было восемь полных классов образования (а также он продолжал учиться в девятом) и год учебы в техникуме.

Позже, во время обучения в вузе, Нечушкин устроился в ночную смену в тот же авиационный завод, но диспетчером цеха. Жил он в экстремальном графике: ночью – работал, утром – учился.

3. Анатолий Нечушкин был учителем

К третьему курсу он не смог работать на заводе и начал свою преподавательскую деятельность. Стал учить детей черчению и рисованию, так как до этого ходил в изостудию. Также он вел уроки математики и физики.

4. Он выступал за строительство школ в Сургуте

Анатолий Нечушкин помогал обустраивать город, чтобы сургутянам было комфортно здесь жить: люди ехали сюда не на вахту, а на постоянное место жительство. Поэтому он всячески способствовал тому, чтобы создавались школы. Так, в Сургуте появились восьмая и девятая школы, а также на Русскинских. Некоторые из них построили незаконно – в смете не были предусмотрены образовательные учреждения на этих территориях.

5. Нечушкин вместе с Бахиловым считал деревья в парках, чтобы их не вырубили

На его счету – спасенные деревья в парке Энергетиков, около Бульвара Свободы, кладбища и школы №9. Вместе с первым секретарем сургутского горкома КПСС Василием Бахиловым он считал каждое насаждение. И они даже предупредили начальника управления строительства ГРЭС Иосифа Каролинского, что, если хоть одно дерево срубят – его будет ждать партийный билет.

6. Помог расширить больницу на Энергетиков

Супруга Анатолия Нечушкина Нина Нечушкина рассказала, что около больницы по улице Энергетиков, 14, где сейчас есть небольшой лес, ранее хотели построить общежитие. Но ее муж не дал этого сделать, и в итоге, к учреждению поставили дополнительные корпуса.

7. Помог со строительством дворца Энергетиков

В 1985 году в Сургут приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и спросил об одном из недостроенных зданий. На что Анатолий Нечушкин ответил, что это дворец Энергетиков, который не дают закончить, хотя осталось совсем немного – и его можно было бы вводить в эксплуатацию. Тогда генсекретарь поручил своему помощнику проконтролировать строительство. «Это же надо смелости набраться, чтобы так разговаривать с первым секретарем», – добавила Нина Нечушкина.

8. Благодаря финансированию ГРЭСа в Сургуте построили узел связи

Ранее в Сургуте стояла одна точка с узлом связи – деревянная почта. Благодаря тому, что руководство ГРЭС предоставили средства на строительство, в городе появился новый объект, где люди могли работать в тепле.

9. Его хобби – дача и овощеводство

Вместе женой Анатолий Нечушкин любил проводить время на даче – они выращивали овощи. Нина Нечушкина особенно выделяет тыкву – их урожай показали даже на федеральном телеканале.

10. При Нечушкине состоялся спор о том, как назвать Сургут

В 1971 году при нем состоялся небольшой спор между министром энергетики и электрификации СССР Петром Непорожним и начальником Гравтюменнефтегаза Виктором Муравленко о том, как назвать город. Они решили, что, если большой вклад в развитие Сургута внесут энергетики, то будет Сургутэнергодар, а если нефтяники – Сургутнефтедар. В итоге спор не привел ни к чему: Сургут сохранил свое имя.