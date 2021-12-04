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​О вакцинации, QR-кодах, просвещении, гражданских свободах, мракобесии и всем таком

Как мы растеряли рациональное мышление и что с этим делать

​О вакцинации, QR-кодах, просвещении, гражданских свободах, мракобесии и всем таком
Фото предоставлено автором

В последнее время на фоне роста заболеваний ковидом и ужесточения ограничительных мер вновь обострились вопросы, связанные с противодействием инфекции. В мой адрес также стали массово поступать обращения с требованиями не допустить принятия законов о QR-кодах, прекратить тотальную «вакцинацию / геноцид» населения, защитить детей от «ученых-убийц», признать, что миф о «короне» был придуман для принятия поправок в Конституцию… et cetera, et cetera, et cetera.

Думаю пора высказать свое мнение – не как депутата и уж тем более не как эксперта или специалиста, а как простого гражданина, находящегося в той же информационной буре, что и большинство соотечественников.

Про вакцинацию

Я сам и вся взрослая часть моей семьи добровольно прошли курс вакцинации «Спутником» и ревакцинацию «Лайтом». Почему?

Во-первых, я привык доверять экспертному мнению людей, которые имеют признание и уважение в профессиональной среде и могут аргументировано донести свое точку зрения.

Во-вторых, сам стараюсь анализировать информацию и люблю копаться в «пруфах».

В-третьих, выбирая между точкой зрения, подтвержденной методами научного подхода и предположениями, основанными на убеждениях и вере, опираюсь на рациональный подход.

Для меня очевидно, что на данный момент сильнейшим оружием человечества в борьбе с инфекционными заболеваниями являются профилактика и вакцинация. Вместе с тем, возвращаясь к вопросу принудительной вакцинации – я против, по крайней мере, в нынешних условиях. Решение о вакцинации должно быть осознанным и очевидным для человека (хотя это не исключает необходимость обязательно вакцинироваться представителям отдельных профессий).

О просвещении

Здесь мы подходим к вопросу – откуда берутся мифы, связанные с вакцинацией, и почему они так популярны. Думаю, это во многом связано с тем, что вопросам просвещения в нашей стране долгое время не уделялось должного внимания. Наверное, сложно было представить, что люди в 21-м веке всерьез могут вернуться к идеям плоской земли, лечением кровопусканием, обращениям к астрологам и экстрасенсам.

Если есть спрос на мракобесие – будет и предложение, чем активно пользуются шарлатаны различных мастей, псевдо-академики и профессора несуществующих наук, мимикрирующие свои корыстные интересы под достижения науки и медицины. Как правило цель у них простая – отбор средств у населения. А там, где появляются деньги, появляется и маркетинг, зачастую агрессивный и отупляющий.

Просветители же – это обычные энтузиасты, не имеющие никаких значимых рычагов продвижения научного знания, кроме собственного свободного времени. Неудивительно, что за последние десятилетия сформировались сообщества, верующие в «альтерантивно-одаренную науку и медицину», отвечающие на все рациональные доводы стереотипным «вы нам все врете». Вопросы веры вообще оспаривать сложно. Поэтому я убежден – вопросам просвещения нужно уделять больше внимания, в том числе, на государственном уровне. Но в первую очередь человек сам отвечает за то, чем он «кормит» свой мозг.

Кормите мозги правильно.

QR-коды и социальные ограничения

Конечно, мне не нравятся вводимые ограничения и нововведения, я вообще в душе «цифровой луддит», но, давайте честно – эти меры работают, причем во всем мире. Сразу после анонсирования ввода QR-кодов и более жестких мер сдерживания «короны» кривая вакцинации пошла резко вверх, а через три недели и кривая заболеваемости стала закругляться. Очевидно, мягкие меры с призывами носить маски, вакцинироваться и не устраивать «ковид-вечеринки» не сработали. Так что при всем неприятии предлагаемых мер, их приходится принять, при двух важных условиях: легимитизация всех ограничений и соблюдения принципа минимальной достаточности с оперативной отменой по мере возможности. Отдельный больной вопрос – это бизнес, но, думаю, и для него лучше QR-коды, чем полные локдауны и умирающие клиенты.

Бонус для тех, кто дочитал – ответы на популярные вопросы о текущей ситуации от уважаемых специалистов:

– популяризатор науки Алексей Водовозов и заведующая терапевтическим отделением сургутской поликлиники №1 Александра Свительская в гостях у нашего проекта «Югорская научно-технологическая инициатива»;

– биолог Александр Панчин разбирает аргументы против вакцинации от коронавируса.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 183, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 17:10
Алексей Кучин у вас нет независимого мнения. Вы депутат и поете под депутатскую дудку. В противном случае вы перестанете быть депутатом. Этим все сказано.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 17:58
Наумов завали убогий
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