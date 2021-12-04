Сургут совершает большую ошибку, уродуя свой речной фасад очередными челвоейниками

Слив в протоку

В начале – несколько слов о хорошем. В том смысле, что система природоохранного надзора в нашей стране реагирует на обращения. Правда, вряд ли это обрадует тех, кто строит жилой дом на улице проспект Набережный, 29, где контролирующие органы обнаружили нарушение природоохранного законодательства. Речь идет о сливе дождевых вод с дороги и стоянки в протоку Бардыковка.

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству возбудило дело об административном правонарушении и сейчас проводит расследование по этому факту. Что, в свою очередь, может подтвердить мои опасения, которые я выразил в одном из своих предыдущих блогов. Они состояли в том, что компания «Сибпромстрой» могла допустить не очень бережное отношение к окружающей среде. Надеюсь, специалисты Росрыболовства дадут этому четкую правовую оценку и предотвратят нарушения.

Как будет выглядеть ЖК «Пойма -5»

Если кратко, то он будет таким же, как и все остальные ЖК от компании «Сибпромстрой», а именно, на мой взгляд – не очень.

Но обо всем по порядку. Вначале хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича Сурлевича генерального директора «Сибпромстрой-Югория», который предоставил мне ряд документов, в том числе, и дизайн-проекты, которые я буду использовать в этом материале.

Как мы видим, на картинке – типичный человейник с весьма прозаичной, если не сказать примитивной архитектурой. И все это на первой линии. Такой вот речной фасад.

Содержание

Квартал будет включать жилые дома, коммерческие и офисные площади, два детских сада и одну школу. Общая площадь – более 18 гектаров, количество квартир почти три тысячи (около 200 тыс. квадратных метров), по моим расчетам общее число жителей будет около десяти тысяч человек.

А что с социальными объектами?

А вот тут картина типичная для Сургута с одной стороны и объясняющая дикую нехватку соцобъектов в городе – с другой. Если практически все земельные участки под жилье и коммерческие объекты не только раскуплены (взяты в долгосрочную аренду), но и на них идет строительство гигантскими темпами, то под школу и два детских сада все не так хорошо. Они даже не выкуплены и, видимо, никому не нужны. И вообще непонятно, что с этим будет. Как вы, наверное, догадались, на картинке эти объекты обозначены белым цветом.

Интересное дельце получается – лакомые кусочки разобрали, а кто школы будет строить с детскими садами, а?! Куда дети из этого ЖК «Пойма-5», куда заселятся три тысячи семей (по количеству квартир), в школу будут ходить? Это я уже к администрации обращаюсь. Что это за градостроительная политика такая?

Моя позиция

Я считаю, что строительство ЖК «Пойма-5» недопустимо, и его нужно остановить по следующим причинам.

1. На мой взгляд, архитектурные решения этого ЖК примитивны, и «выставление» таких домов на первую линию речного фасада, опять же, как мне кажется, – позор для Сургута на долгие десятилетия.

2. Я считаю откровенно вредной, опасной и порочной градостроительную политику, когда даже при комплексном освоения территории допускают ввод жилья и коммерции, но «забывают» про социальные объекты.

3. Я считаю, что бездумное строительство громадных объемов жилья экономкласса привлекают в наш город необразованных, неквалифицированных, часто даже с плохим знанием русского языка переселенцев, что, в свою очередь, понижает общий уровень человеческого капитала в городе.

Что делать

Разрешение на это строительство было выдано 26 августа 2021 года, подписал его на тот момент замглавы города Валерий Фомагин. Кроме того, в согласовании разрешения приняли участие и поставили свои подписи:

1. Директор ДАиГ – главный архитектор Владимир Астраханцев.

2. Заместитель директора ДАиГ Юрий Валгушкин.

3. Начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности Данил Соловей.

4. Главный специалист отдела отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности ДАиГ Екатерина Смирнова.

Я считаю, что одобренное этими специалистами и руководителями решение, вполне возможно, отвечает требованиям законодательства, но может привести к существенному ухудшению архитектурного облика Сургута и перспектив развития поймы Оби. В связи с этим хотелось бы услышать их комментарии относительно этого документа.

А также мнение их руководителя – главы города Андрея Филатова – о том, как он видит застройку этой принципиально важной территории, и соответствует ли дизайн-проект ЖК «Пойма-5» его представлениям о том, как должен выглядеть речной фасад Сургута.