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Активное сопротивление бесполезно

Исполнитель набирает славу за счет черного пиара. И вся эта мышиная возня лишь подкрепляет популярность

Активное сопротивление бесполезно
Фото: pexels.com

Поддержу журналистку – активно бороться с такими явлениями, как Инстасамка, бесполезно. Объясню на пальцах: исполнитель набирает славу за счет черного пиара (который и реакции создает больше, и запоминается лучше). И вся эта мышиная возня депутатов, активистов, казаков и прочих недовольных личностей лишь подкрепляет ее популярность, создавая очень громкий инфошум. Самой певице от этого негатива не убудет. Вряд ли она вообще заметит, что о ней написали несколько СМИ.

И что же нам остается? Просто не обращать внимания! Ребенок, родители которого хорошо занимались его воспитанием, не начнет материться, пить, употреблять наркотики, вести себя распущенно только потому что так себя ведет его кумир.

Больше всего возмущает поведение «мужчин», решивших напасть на человека, который точно не даст им сдачи. Скажите, у нас других проблем нет? Почему бы не поговорить о сексуальном образовании (точнее – его отсутствии)? О травле в школах? Да даже борьба с педофилами в стиле Тесака выглядит в разы действеннее, чем ваши жалкие попытки запретить концерт.

Выглядит это (по крайней мере, в моих глазах) жалкой попыткой получить минуту славы за чужой счет.


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Сегодня в 20:22, просмотров: 136, комментариев: 0
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