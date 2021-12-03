Накануне у нас в редакции состоялась небольшая дискуссия по поводу крикунов, из-за которых в России слишком часто стали что-то запрещать или отменять. Я, заламывая руки, причитала: что же за будущее нас ждет, если правила диктуют «швондеры». А Дмитрий Щеглов со свойственным ему благоразумием настаивал: «Давайте про наше будущее не драматизировать. Кучка маргиналов не станет нашим будущим».

Сегодня СМИ сообщили, что концерт Инстасамки отменили. Я не поклонница этой артистки, но я и Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Николая Баскова тоже не слушаю. Также не являюсь поклонником уехавших из страны из-за нездорового внимания «общественников» и правоохранителей Моргенштерна и Элджея.

Но я думаю, что ограничивать свободу самовыражения, диктовать, кто и что должен слушать, не может одна группа людей со спорной моралью. Я не понимаю, почему к ним прислушиваются?

И как раз это пугает больше всего: в последнее время слишком много всего отменяются, артисты уезжают из страны, принимаются запретительные нормативные акты в угоду вечно чем-то оскорбленных крикунов. И они чувствуют себя на коне.

Может быть, властям просто нравится решать мелкие надуманные проблемки, выпячиваемые «общественниками», потому что информационный шум от них перекрывает действительно важные вещи. Если вас так беспокоят моральные устои и проблемы детей, то может лучше настаивать, например, на принятии закона о домашнем насилии? Чтобы женщин и детей не избивали, не насиловали и не убивали семейные дебоширы, живущие с ними в одной квартире.