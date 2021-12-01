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​Можно предположить, что реновация пятиэтажек в Сургуте – дело недалекого будущего

Сургут сносит старые деревянные дома, чтобы на их месте сделать что? Муравейники?

​Можно предположить, что реновация пятиэтажек в Сургуте – дело недалекого будущего
Фото Ю.Латиповой

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на блог Тараса Самборского о будущем малоэтажной застройки микрорайона Нефтяников.

По последним сведениям власти, в Сургуте наметили снести аж 200 деревянных двухэтажных 8-16-квартирных жилых домов пионерной пресловутой серии Минлеспрома. И деньги на эти цели якобы появились и немалые говорят. Миллиарды рублей. Планы хороши! Действительно пятьдесят лет для «деревяшек» – это запредельный срок эксплуатации. Все-таки, это ж дерево, а не бетон. Гниет и плесневеет от времени. Хотя первые десять-пятнадцать лет для первопроходцев это было очень даже неплохое жилье. Тем более, если оно было сработано из соснового бруса. А вот щитовые фенольные дома бамовской серии, что, к примеру, в Солнечном строил Сургуттрубопровдстрой , это были изначально дерьмо. Фенол.

Однако планов о том, что будет на месте снесенных двухэтажек, власти, как обычно, не озвучили. Есть подозрение, что наметившийся интенсивный снос этих домов вызван двумя благими целями. И не только состраданием к жильцам этого жилья.

Земля. Вот самый сильный стимул для властей начать снос деревяшек. Земля. Такой мотив сподвиг Собянина на реновацию пятиэтажек в Москве и даже девятиэтажек в блочном исполнении. Можно предположить, что реновация пятиэтажек в Сургуте – это наше недалекое «светлое будущее». И не столь далекое. Когда стоимость квадрата в Сургуте более ста тысяч, то сентиментальности нет места.

Так что вместе с радостью в связи со сносом первых деревянных двухэтажных домов в 1-2 мкрн города примешивается и чувство тревоги. Тревоги за то, что будет на месте этого действительно обжитого и уютного зеленого уголка в Сургуте. Созданного руками человека среди дикой природы, на моих глазах созданного на месте первозданной тайги.

Как буквально на голом песке силами одного энтузиаста здесь начали высаживать деревца (такие тонкие, привязанные к колышкам). Среди огромного массива огромной стройки первых микрорайонов нефтяников, где было все перекопано и взрыто, когда бульдозеры снимали верхний слой земли, обнажая ослепительной белый песок.

И если вот спустя полвека на обжитой и ухоженной земле вновь придут с бульдозерами и порушат все это, что было создано вручную, буквально на энтузиазме. Буквально вопреки природе.

Придут ради возведения очередного муравейника. Придут ради превращения этого зеленого уголка Сургута в очередное железобетонное гетто. Это будет святотатство. Это будет верх цинизма по отношению не только к поколению первых, но к ко всем нам живущим на этой земле.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 176, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 16:38
Город меняется. Как бы кому не хотелось или желалось - меняется.
Но квадратные метры нужны. Как никогда. Нужно переселять. Город тоже прочухал, переселит, есть земля. Продать можно. Дорого. Там что построят - да какая разница. Все в шоколаде. город доход. Застройщик возместит расходы на покупку земли, экономия на коммуникациях к тому же. И заработает. Оплатит все житель города. Да еще банки получат свой гешефт..
И плевать всем на то что было и то что будет. Все живут здесь и сейчас!

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