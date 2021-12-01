Вот пришла новость:

«В Сургуте сносят дома на улице Артема. Некоторым зданиям уже больше полувека. Что появится на их месте – пока неизвестно. Известно, что в этом году в Сургуте планирует расселить рекордные 27 тысяч «квадратов» аварийного жилья. В новые квартиры переедут около 600 семей».

Очень интересно!

Что же гениального возникнет на месте сгнивших двухэтажек барачного типа, в которые расселила советская страна-нефтегигант своих первопроходцев-героев?

Уж точно не филиал музея Гуггенхейма с экспозицией об освоении нефтяного Супер-края. И даже не сквер имени нефтяников-первооткрывателей.

И даже не таунхаусы для их коллег-потомков.

Вероятнее всего, появятся высотные многоквартирные жилые дома-уроды-свечки из сайдинга без какой-либо идеи, кроме как выжать максимальную прибыль с минимального участка земли. Без дворов, без инфраструктуры, без смысла.

А должен быть - хотя бы! - квартал наподобие того, что в аналогичном микрорайоне - Строителей - создала 20 лет назад компания Северстрой. Тогда строителям никто не навязывал нелепых требований колотить безумные метры. Тогда они ещё думали о хоть какой-то среде.