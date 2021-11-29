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​Наши миллиарды

Сургутяне только напрямую платят в бюджет города 12 млрд рублей, а косвенно – еще больше

​Наши миллиарды
Фото pixabay.com

Налоговая служба ожидает, что буквально в течение суток, до 1 декабря, сургутяне заплатят налоги – земельный и на имущество физлиц. Общий объем – 837 миллионов рублей, из них за пару дней до финальной точки выплачены 330 миллионов. Важно то, что эти деньги поступают в бюджет города, то есть используются на месте и во благо горожан. Директор департамента финансов сургутской администрации Маргарита Новикова, мотивируя земляков исполнить налоговые обязательства, приводит пример, что на ремонт дорог в Сургуте в 2022 году заложено 787 миллионов рублей – меньше суммы земельного и имущественного налога.

Я продолжу и разовью мысль Маргариты Александровны. Немногие об этом думают, но вообще налоги, которые платят сургутяне (то есть не мифический и титанический Сургутнефтегаз, а простые люди, мы с вами) формируют примерно треть городского бюджета. Опустим фактуру, касающуюся формирования более крупных и отдаленных категорий, типа бюджета округа или различных фондов страхования. Поговорим только про город.

В 2022 году из 35 млрд рублей доходов в сургутской казне 12,7 млрд – налоговые поступления. Из них наибольшая доля – НДФЛ, который мы с вами платим, «не приходя в сознание» – то есть их перечисляет от наших зарплат работодатель. При условии, что до городского бюджета доходит меньше половины уплачиваемых сургутянами налогов на доходы (в 2022 году – 45 процентов), сумма все равно набегает внушительная – 9,2 млрд рублей.

Еще 2,2 млрд – налог на совокупный доход. Если расшифровать, то это деньги самого малого бизнеса – микропредприятий и ИП. Считай, тот же налог на доходы, только для предпринимателей малой и средней руки.

И еще миллиард – налоги на имущество. Из них 250 млн – на собственность физлиц, 550 млн – на землю (в этом пункте не все платят простые люди – еще есть юрлица), и немногим более 200 млн – транспортный. К слову, норматив отчисления транспортного налога в бюджет города – 20 процентов. Это значит, что все остальное улетает в вышестоящие уровни казны.

В общем, взятых исключительно с частных лиц денег в бюджете Сургута – около 12 млрд рублей. По большей части эта сумма снята с людей автоматически. Какую-то часть нужно заплатить, нажав несколько кнопок в телефоне или приехав в налоговую.

Но это формалистика – на самом деле вообще все налоги, которые формируют все бюджеты всех уровней, в той или иной степени взяты с граждан. Даже мифический и титанический Сургутнефтегаз, выплачивая более ста миллиардов налогов на прибыль предприятий в бюджет Югры, и еще кучу денег в федеральный бюджет, заработал эти невообразимые умом обычного человека суммы, добывая нефть и газ – наше общее национальное достояние. Поэтому это не «деньги Сургутнефтегаза в бюджете» и не «деньги государства», это Сургутнефтегаз взял определенную долю за использование наших общих ресурсов и передал эти суммы нашим с вами наемным агентам – властям разных уровней.

А есть еще бесконечные НДСы, акцизы, сборы и прочее – то, что формально платит бизнес, но ВСЕГДА перекладывает на кошелек потребителей, то есть нас с вами.

Я к чему распинаюсь. Вам вообще интересно, как ваши деньги используются, куда направляются, насколько эффективно инвестируются? И хотели бы вы иметь голос и возможность влиять на то, как это все происходит? Имеете ли вы такую возможность? И (спойлер) почему не имеете?

Задумайтесь, в общем. Еще разок. И еще. Пока не придете к единственно верному выводу.


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29 ноября в 23:55, просмотров: 181, комментариев: 0
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