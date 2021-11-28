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​Шоу не кончается

Угасание Александра Градского страна наблюдала целую неделю по «Первому каналу»

​Шоу не кончается
Фото из архива автора

Умер Градский.

Очень жалко.

Шоу с его угасанием страна наблюдала целую неделю, не отрываясь от телевизора. Еле живого артиста со всеми признаками сердечной недостаточности каждый вечер показывали в самом рейтинговом проекте главного – Первого – телеканала России. Больше недели зрители наблюдали, как Градскому плохо, как он с трудом находит силы выговорить пару фраз, как синеют его губы, как он находится на грани потери сознания (может, и реально терял сознание – монтажеры «Первого канала» – мастера своего дела)…

И вот несчастный Градский наконец умер.

И все мейнстримные СМИ тут же принялись увязывать его смерть с «перенесенным ковидом». (А некоторые СМИ-стервятники и вовсе еще при живом артисте мусолили: привился – не привился, ковид – не ковид?).

Но почему не пишут, что человек с явными признаками нездоровья умер (раз уж кокаемся в причине смерти!), возможно, от того, что его здоровье ухудшилось 20 лет назад, когда он растолстел и приобрел целый букет опасных хронических заболеваний?

Возможно, от того, что «Первый канал» должен был больше недели назад остановить шоу, когда всем зрителям было очевидно, что Градский плох (а менеджерам проекта, думаю, и того раньше), и отправить своего ведущего в кардиологию, но не сделал этого ради своего коммерческого проекта?

Но нет, телевизор должен развлекать страну в трудную минуту, и полумертвый Градский как ни в чем не бывало играл свою сценарную роль.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 324, комментариев: 0
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