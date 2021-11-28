Александр Градский был голосом нескольких эпох и эталонным ориентиром в музыке

Писать о таких неординарных людях крайне сложно, все слова кажутся слишком банальными. Масштаб личности Александра Градского сравним с масштабом его уникального вокального дарования. У него всегда было свое мнение, которое не стеснялся выражать публично. Последнее, впрочем, сегодня не редкость, в соцсетях все судят обо всех, и музыканты не исключение – как не вспомнить Лозу, которому даже Битлз, аранжировками не угодили. Александра Градского на фоне других всегда отличали стиль, музыкальный вкус и высочайший профессионализм. И еще, удивительным образом его песни совпадали с эпохой.

В фильме «Романс о влюбленных», песни Градского стали своеобразным гимном по ушедшей «эпохи цветов» 70-х годов, времени культового романтизма, выраженного движением хиппи.

В 80-е главная песня – «Оглянись, незнакомый прохожий» великой Александры Пахмутовой. Во многом благодаря удивительному исполнению Градского эта песня вновь отразила уходящую навсегда советскую эпоху, пронзительно и сильно, трогательно и без лишнего пафоса.

Смутное и бестолковое время перестройки Градский очень точно описал одной фразой из перестроечной песни: «Нам новый лидер в пустыне лыжню проложил – все на лыжи». И, судя по актуальности, это время в нашей стране еще не закончилось.

Сегодня Градский – это, конечно популярный музыкальный проект «Голос». Не знаю, каким бы он стал в нашей стране без Александра Борисовича. И ведь кого только не приглашали в жюри, до сих пор стыдно за некоторых любимых народом певцов. Градский не дал опуститься «Голосу» на уровень ангажированной, всеядной попсовой пошлости, что и происходило в его отсутствие. Он настойчиво, не всегда тактично, но всегда в рамках приличий указывал конкурсантам на их ошибки, и демонстрировал при этом свое уникальное музыкальное чутье, недаром победителями «Голоса» становились его подопечные. Что теперь будет с проектом, не знаю, а впрочем, все и дальше пойдет своим путем, просто одним из эталонных ориентиров в отечественной музыке станет меньше.

Светлая память, Александр Борисович, покойтесь с миром, Ваш голос всегда с нами…