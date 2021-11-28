16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5873   EUR  84,9526  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Концерты с песнями Градского собирали в еще советском Сургуте аншлаги

Еще в 70-х годах молодежь Сургута рукоплескала песням, написанным Александром Градским

Концерты с песнями Градского собирали в еще советском Сургуте аншлаги
Фото 1obl.ru

Известие о скоропостижной кончине Александра Борисовича Градского повергло всех в шок. Еще в пятницу все мы его видели на очередном выпуске музыкального конкурса «Голос». И ничего не предвещало столь трагического известия. И вот.

Уход из жизни таких личностей в музыкальном мире это большая трагедия. Большая трагедия для всех. С ним уходит целая музыкальная эпоха на вершине которой находился величайший и талантливый композитор, исполнитель и просто хороший человек – Александр Борисович. Его голос и его талантливое исполнение музыкальных произведений останутся эталоном для всех времен и народов.

Он вошел в музыкальный мир стремительно в совсем еще молодом возрасте. Его голос зазвучал мощно в фильме Андрона Кончаловского «Романс о влюбленных» и стал узнаваемым для всех. Затем зазвучали его произведения как композитора.

Помнится, летом 1975 году в Сургут приехал ВИА Тюменского индустриального института, который дал два концерта: в ДК «Энергетик» (в старом, который сейчас уже снесен) и в ДК «Строитель» (который еще, слава богу, не снесен). Их выступление шло с аншлагом. Залы были переполнены. В их репертуаре было много вещей из того, что исполнял или сочинил как композитор Александр Градский.

Наибольший успех имело еще не звучащее нигде произведение Александра Борисовича на стихи Роберта Бернса «В полях под снегом и дождем». Это был 1975 год и его «В полях под снегом и дождем» студенческий ВИА ТИИ исполнял на бис дважды в переполненном молодежью зале склада под стройматериалы, приспособленного под ДК «Энергетик» со зрительным залом на 400 мест. Такие были времена такие была музыка.

Вечная память Александру Борисовичу Градскому!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:35, просмотров: 250, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 2387
  2. ​Умер Александр Градский 743
  3. ​Более 100 сургутян не могут покинуть Россию из-за долгов по налогам 641
  4. ​Авиакомпанию, работавшую в Югре, Евросоюз первой из российских включил в черный список 552
  5. Югорчане могут помочь собрать подарки для детей Сирии и Донбасса 433
  6. Эксперты ВОЗ заявили, что нынешние ПЦР-тесты способны выявить омикрон-штамм ковида 390
  7. За 2021 год в Сургуте 428 семей смогли переехать из аварийного жилья 363
  8. ​Шоу не кончается 323
  9. Во всех муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения ковидом 275
  10. ​Покойтесь с миром, Александр Борисович. Ваш голос всегда с нами… 272
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7070
  2. «Спасибо, хоть не газетой залепили». Нижневартовский депутат утеплил остановку куском фанеры 3209
  3. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3179
  4. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3104
  5. ​Губернатор Югры попросила санврачей объяснить причины введения самоизоляции для непривитых в регионе 2749
  6. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 2504
  7. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 2480
  8. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 2449
  9. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 2387
  10. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 2173
  1. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 11303
  2. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 10979
  3. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 9572
  4. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9374
  5. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 9373
  6. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 8691
  7. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 8608
  8. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 8112
  9. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 7683
  10. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7507

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика