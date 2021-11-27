История с обысками у Виталия Щербакова пока выглядит очень мутно

Интересные события происходят с делом о фейковых листовках про Ирину Урванцеву на выборах. Если следовать логике то, Виталий Щербаков – как минимум соучастник. А то и самый что не наесть подозреваемый (пока) в преступлении. Еще не обвиняемый, но подозреваемый. Или он входит в круг лиц, которые могли или участвовали в совершении данного преступления.

Обыски проходят у кого? Подозреваемых или соучастников. У третьих лиц они не проходят. Так ведь?! Не хватают кого ни попадя на улице, обыски не проводят у всех подряд. На кого глаз упадет.

Мутное дело.

Мое личное мнение, основанное на восприятии действующего законодательства таково. Как оно могло быть.

Кто-то распространил листовки. Что в них написано, что изложено – неважно. Тот, про кого написали в них, обратился с заявлением. Компетентные органы приняли его, вместе с образцом написанного. Проверили изложенное на данной бумаге. Определили – ничего общего с действительностью нет. Возбудили уголовное дело о клевете. В рамках которого следователь САМ определил круг подозреваемых и начал вести следственные действия. Опросил, допросил – нашел виновного, дело в суд.

Это в теории.

На практике, полагаю, все происходит иначе. Посему есть некоторые вопросы.

Была ли проверка «изложения» или написанного на распространенных в период выборах бумажках. Листовках. Она была признана КЛЕВЕТОЙ. Кто помог следователю (или сам) определить круг подозреваемых? Если помог – то кто?! Если сам – какие критерии использованы? Хотя, может на листовках были выходные данные и там написано все было – тираж, типография и ответственный или кто там, и подпись: Виталий Щербаков. Тогда все красиво и понятно. Причина и следствие.

На эти вопросы хотелось получить ответы. От тех, кто ведет надзор за следствием. Стоит на страже прав и свобод граждан. Всех без исключения. Даже осужденных за преступления. Прокуратурой.

Дело надо ОБЯЗАТЕЛЬНО расследовать, найти виновных в распространении. Если таковые имеются. Что б потом Виталий, мог подать в суд на тех, кто его подозревал. Кто помогал стать подозреваемым. Кто испортил ему нервы. Детей травмировал. Запись в соответствующем месте сделал: «был, проходил по делу».

По-другому никак.