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​Если работник в Югре имеет повышающий коэффициент к зарплате 2,2, то странно, что на пенсии он составит 1,5

Северные пенсии остаются несправедливо низкими, продолжаем решать эту проблему

​Если работник в Югре имеет повышающий коэффициент к зарплате 2,2, то странно, что на пенсии он составит 1,5
Фото со страницы автора в Facebook

Сегодня в Москве прошел Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России. Как и предполагалось, на нем был рассмотрен вопрос о защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В докладе, который готовили рабочая группа ФНПР по вопросам Севера, Нефтегазстройпрофсоюз России и Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности, вошли все те тезисы и предложения, что обсуждались в течение года на совместных мероприятиях в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте. Я также выступил, ведь я сам проработал на Севере почти 30 лет и хорошо представляю, что привлекает и удерживает человека в наших суровых краях.

Привлекает, конечно, не только романтика, которая быстро выветривается, но и зарплата. Сегодня, увы, все меньше. А удерживать должны условия труда, социальный пакет и перспективы достойной пенсии. Обеспечивать зарплату, соцпакет и хорошие условия труда могут работодатели, и они это делают. А вот в вопросах пенсионного обеспечения, решения по которым принимает государство, сегодня налицо несправедливость.

Повышающий коэффициент за работу на Крайнем Севере составляет всего 1,5 к так называемому фиксированному базовому размеру или фиксированной выплате. И то, если вы проработали на Крайнем Севере не менее 15 лет, или в приравненных местностях - не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Для районов, приравненных к Крайнему Северу коэффициент и вовсе 1,3. На мой взгляд, повышающий коэффициент фиксированной выплаты к пенсии за работу на Крайнем Севере не должен быть меньше, чем к зарплате. Если в Югре работник имеет повышающий коэффициент 2,2 и именно с такой заработной платы идут отчисления в пенсионный фонд, то и при выплате пенсий должны быть те же 2,2.

Далее, не учитывается весь стаж. Это несправедливо, ведь многие из нас работают на Севере всю жизнь, до 55, до 60 лет и дольше. И теряют здоровье, и живут меньше, чем могли бы в других территориях, и даже умирают, не дожив до пенсионного возраста.

Подход к назначению и начислению пенсий для северян нужно корректировать. И по механизму начислений, и по повышающим коэффициентам, и по учету стажа, который должен быть более дифференцированным и полноценным.

Кроме того, я убежден, что необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это нужно всем работающим пенсионерам страны, но северянам – особенно. Зачастую работающие пенсионеры составляют профессиональный костяк предприятий, в том числе, таких важных для наполнения бюджета отраслей.

Не менее важно предусмотреть право и разработать критерии досрочного ухода на пенсию с полным учетом показателей здоровья, профзаболеваний, противопоказаний к работе на Севере.

Я надеюсь, что эти предложения войдут в решения Генсовета ФНПР и будут учтены правительством России.


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24 ноября в 22:15, просмотров: 138, комментариев: 0
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