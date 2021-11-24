Неприятно удивил пост когда-то уважаемого мной Незыгаря про ковид в Югре.

Примитивный хайп, придуманный на коленке?

Или диванные аналитики заблудились в цифрах?

Разберем по порядку.

Из обилия ошибок отвечу автору цифрами на два перла: первый - про переполненный коечный фонд, второй - про перевод 40% населения на вакцинацию на дому.

Начну со второго. Население Нягани (58733), Нефтеюганска (128159), Урая (40692) и всего Кондинского района (30570) составляет 258154 жителя, а население всей Югры - 1 687 654 жителей. Простым делением и умножением на 100 получаем 15%. При этом ограничительные меры распространяются далеко не на весь Кондинский район.

Менее 15% в реальности и ошибочные (?) 40% у автора.

Про коечный фонд. По состоянию на утро 22 ноября во всем округе были развернуты 2813 ковидных коек, заняты 1896, свободны 917 - более чем достаточно. Неделей ранее заняты были 2164 из тех же 2813. Вчера (23.11.21) Депздрав Югры принял решение и 454 свободные койки (из всего свободных 917) выведены из категории ковидных, в максимально короткие сроки подготовим их к работе в режиме оказания обычной специализированной помощи - хирургической, неврологической, терапевтической. Ковидный коечный фонд в четырех населенный пунктах, где введена самоизоляция, составляет 110+60+250+170=590, из них свободны сегодня утром 25+19+64+54=162 койки.

162 свободные койки в реальности и откуда-то взятые 20 коек у Незыгаря.⠀

Не буду продолжать про якобы «…15 лет оптимизации, скорую помощь, сегрегацию..».⠀

Речь о профессионализме, которого автору не достает.⠀

То, о чем пишу, не секрет. Свободные и занятые койки, недельная динамика - открытые данные, обсуждаем на окружном штабе в прямом эфире еженедельно. Про жителей городов и поселков - Википедия в помощь. ⠀

Врачам сегодня непросто. Для нас важно сохранить в больницах и поликлиниках округа качество и доступность всех видов медицинской помощи: от приема участковых врачей до медицины высоких технологий, от ковида до трансплантаций.⠀

И я за честную журналистику. ⠀

P.S. Если про Югру ТГ-канал врет, значит, и про остальных. Отписался.

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