Депутат из Нижневартовска Павел Елин, прибивший фанеру к остановке, ответил на критику

«Депутат «Единой России» прибил фанеру к остановке и похвастался этим в сети» - с такими и не только заголовками вышли публикации в ряде СМИ по мотивам моего поста-отчета о выполнении обращения избирательницы об утеплении остановки.

Возможно, некоторые журналисты считают, что городские депутаты Нижневартовска должны заниматься исключительно запусками космических ракет и рассуждать только о высоком. Но правда жизни заключается в том, что наши избиратели гораздо чаще обращаются к нам совсем с другими, куда более приземлёнными вопросами. И долг любого нормального депутата пытаться их решить. В нашем случае ситуация выглядела следующим образом. В очередной раз разбитое стекло. Можно ждать, пока изготовят и поставят новое. А можно установить временную заплатку из фанеры, чтобы в мороз люди не мёрзли на остановке (в нашем городе уже минусовая температура). Да, возможно, не очень красиво, но тепло и практично. Новое стекло же, конечно, установят - внимание администрации на эту проблему было обращено с самого начала. А я, в свою очередь, и дальше продолжу работать на благо жителей своего округа и вести отчёт об этой деятельности.

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