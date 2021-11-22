Подросткам до 14 лет вновь запретили посещать ТЦ. А что, если захотелось в туалет или просто погреться?

Начну историей из жизни: около года назад во время прогулки в один из морозных дней мне приспичило в туалет. И уж не знаю, чем бы все это закончилось, если бы поблизости не оказалась пресловутая «Агора». Читатели с тонкой душевной организацией могут начать писать гневные комментарии и воротить нос, но все мы люди, и такая ситуация хотя бы раз приключалась с каждым.

К чему это я? А к тому, что сегодня продлили запрет на посещение подростками младше 14 лет торговых центров до 20 декабря. Просто представьте: вы идете пешком со школы или кружка, в поле зрения ни одного кафе, до дома еще далеко, а организм настойчиво требует уединиться в комнатке с «белым троном». Вы бежите в торговый центр, а вас не пускают. Цензурные слова для описания такого неприятного момента подобрать сложно.

И это еще полбеды. Совсем скоро вернутся холода. И тут уж как не одевайся, а пронизывающий ветер со снегом будут делать свое дело. Дети станут толпиться уже в магазинах, ларьках, «создавая угрозу распространения коронавируса». Самые отчаянные продолжат путь домой, и если не получат обморожение, то точно ослабленный иммунитет. А там, возможно, и ОРВИ с ковидом.

Предлагаю родителям несчастных подростков не только скупить весь товар с полок аптек, а еще, как в анекдоте про пациента с анализами, трехлитровые банки и чемоданы.