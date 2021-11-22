За месяц десятки раз встречался с коллегами-врачами в городах Югры – в их глазах стало меньше блеска и больше грусти

За минувший месяц побывал в больницах и поликлиниках Нижневартовска, Сургута, Нягани, Югорска, Советского, Ханты-Мансийска. Десятки встреч с коллегами с врачами, сутками напролет не выходящими из ковидных госпиталей, без выходных и до глубокой ночи отдающих себя работе в неотложных поликлинических бригадах.

Вижу, как просто тяжело. Вижу, насколько стало больше грусти и меньше горящих глаз. Просто устали.

И еще... не все выдерживают. Врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого. Проза жизни.

Почему еще меньше блеска в глазах? Не появилась пока та одна таблетка или укол, или вакцина, которые бы за три дня вылечили больного, или за месяц остановили распространение ковида в мире. Кислород, прон-позиция, гормоны, а дальше плюсом к ним в разных странах совершенно калейдоскопическое лечебное разнообразие, преодолеть которое еще только предстоит.

Еще почему грусть? Весь комплекс ограничительных и профилактических мер не только затормозил распространение вируса между людьми, но и дал вирусу уже почти двухлетнюю возможность приспосабливаться, меняться, трансформироваться, ускользая от попытки нашего контроля.

Нам с этим жить. Верю, что в ближайшие месяцы, не годы, ковид станет одним из привычных нам сезонных вирусных заболеваний. Легче станет. Но ответственность и важность работы врача только возрастут. Много учиться и читать, и не только про ковид, но и про тысячи иных болезней. Быть современными.

Коллеги и пациенты моих коллег! Просто берегите друг друга! Сумейте друг друга услышать, а иногда просто почувствовать. Почувствовать, понять и принять. Как бы тесно, неуютно и грустно нам в этот момент не было! Здоровья и оптимизма!