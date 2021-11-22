16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4506   EUR  82,7715  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Врачи устали

За месяц десятки раз встречался с коллегами-врачами в городах Югры – в их глазах стало меньше блеска и больше грусти

​Врачи устали
Фото со страницы автора в Facebook

За минувший месяц побывал в больницах и поликлиниках Нижневартовска, Сургута, Нягани, Югорска, Советского, Ханты-Мансийска. Десятки встреч с коллегами с врачами, сутками напролет не выходящими из ковидных госпиталей, без выходных и до глубокой ночи отдающих себя работе в неотложных поликлинических бригадах.

Вижу, как просто тяжело. Вижу, насколько стало больше грусти и меньше горящих глаз. Просто устали.

И еще... не все выдерживают. Врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого. Проза жизни.

Почему еще меньше блеска в глазах? Не появилась пока та одна таблетка или укол, или вакцина, которые бы за три дня вылечили больного, или за месяц остановили распространение ковида в мире. Кислород, прон-позиция, гормоны, а дальше плюсом к ним в разных странах совершенно калейдоскопическое лечебное разнообразие, преодолеть которое еще только предстоит.

Еще почему грусть? Весь комплекс ограничительных и профилактических мер не только затормозил распространение вируса между людьми, но и дал вирусу уже почти двухлетнюю возможность приспосабливаться, меняться, трансформироваться, ускользая от попытки нашего контроля.

Нам с этим жить. Верю, что в ближайшие месяцы, не годы, ковид станет одним из привычных нам сезонных вирусных заболеваний. Легче станет. Но ответственность и важность работы врача только возрастут. Много учиться и читать, и не только про ковид, но и про тысячи иных болезней. Быть современными.

Коллеги и пациенты моих коллег! Просто берегите друг друга! Сумейте друг друга услышать, а иногда просто почувствовать. Почувствовать, понять и принять. Как бы тесно, неуютно и грустно нам в этот момент не было! Здоровья и оптимизма!


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 17:30, просмотров: 155, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 18:01
Уважаемый Алексей! В Ваших глазах всегда огонёк. К тому-же занимаетесь профилактикой, саноторно-курортным лечением. Не так ли? Или у Вас тоже шесть прививок дают такой положительный огонь? Поэтому своим коллегам врачам тоже самое обеспечьте. И не надо далеко выезжать. Санаторий "Кедровый лог" Имеет и медицинскую базу и медиков. "Гордимся каждой 20 тонной нефтью, что добываем в Югре," -почетно и гордо произнесла обладательница шести прививок (честно признавшись, что не глядя что-то подписывала и ставила???),а здоровье тех же нефтяников поддерживать не будем. Нужно заниматься оздоровлением... Настоящим оздоровлением.! А у нас школьный лагерь стал оздоровлением. По факту-это присмотр и занятия с детьми. Лагерь детства, "Юный нефтяник" На берегу Черного моря с медицинской базой-это оздоровление. Чувствуем разницу и... Улыбаемся... Всем здоровья!!!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ДТП под Сургутом погибли двое взрослых и пострадал ребенок 710
  2. ​У главы Сургута появился еще один заместитель 696
  3. ​Из Астрахани с «пересадкой» на Урале: кто стал главным полицейским Сургута 594
  4. ​Народная артистка России Нина Русланова умерла от коронавируса 561
  5. ​Снова сбой? Сургутянка не смогла воспользоваться QR-кодом из-за частого использования 552
  6. ​Состояние нормальное: президент поставил еще одну прививку от ковида 399
  7. Югорчанам показали, как будет выглядеть мост через реку Обь в районе Сургута 397
  8. Россияне рискуют остаться без красной икры на Новый год 384
  9. Россияне намерены работать после выхода на пенсию, чтобы жить на зарплату 362
  10. Югра вошла в первую десятку регионов по уровню зарплат 335
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7185
  2. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 4268
  3. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3773
  4. Почему отгудел поезд-ресторан 3372
  5. В югорских городах отлавливают бездомных собак 3273
  6. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 3055
  7. ​Вартовчанин упал в шахту лифта с третьего этажа 2865
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 2744
  9. «Сургут сам по себе светлый» 2595
  10. ​Актировки близко: как будут учиться сургутские школьники в сильные холода 2537
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 11697
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 9561
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 9550
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 9432
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9083
  6. ​Покуда жив-здоров... 8818
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 7712
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7658
  9. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 7513
  10. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7425

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика