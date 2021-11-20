Как государство делает бизнес ответственным за все и зарабатывает деньги на полумертвой тушке

Человек лучше всего проявляет себя в трудной ситуации. Государство тоже, потому что руководят им люди. Почти два года мы живем в условиях пандемии и можем в полной мере оценить друг нам государство или нет.

Два года борьбы с ковидом, почти год – вакцинации против коронавируса. И сегодня мы пришли к режиму максимальных ограничений. Вакцинация, по сути, стала обязательной – без нее многие двери закрыты. Люди недовольны. А государство заняло очень удобную позицию.

Введение системы QR-кодов, по сути, сегодня возложило ответственность только на бизнес. Владельцы магазинов, ресторанов, фитнес-центров, клубов – вот, кто несет одновременно и ответственность за исполнение плана вакцинации, и убытки от ковид-ограничений.

Звучит абсурдно. Но это так.

Рестораны и магазины стоят пустые. С нулевой прибыли бизнесмены должны платить аренду, налоги, «льготные» кредиты, зарплаты и штрафы.

Правоохранительные органы каждый день отчитываются о проводимых рейдах по контролю за соблюдением ковид-правил. Сегодня, кстати, в Сургуте ходят по саунам. Но и тут казус.

Спросите у тех, кто стоит на контроле QR-кодов в ТЦ, кто самый злостный нарушитель. Я спросила в Екатеринбурге. Мне рассказали: «Сотрудники полиции и Росгвардии. Они постоянно пытаются пройти с удостоверением, отказываясь показывать паспорт. Нам пришлось сохранить положение, где говорится, что служебное удостоверение не должно использоваться в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей. От угроз спасает только обещание доложить руководству».

Но это далеко не все. Люди, взбешенные системой QR-кодов, выливают все негодование на сотрудников торговых центров, магазинов, ресторанов и так далее. От историй, рассказанных бизнесменами, впадаешь в отчаяние.

История из Екатеринбурга: «Мы вызвали Росгвардию из-за агрессивного покупателя без QR-кода. И Росгвардия оформила нам ложный вызов. Сказали, что по таким поводам выезжать не будут. Мы обратились в Роспотребнадзор, там нам тоже сказали: ну уговаривайте как-нибудь людей, мы помочь ничем не можем. При этом сотрудники Роспотребнадзра приезжают искать у нас нарушения два раза в неделю».

История из Сургута: «Пришла посетительница, у которой были и QR-код, и паспорт с собой. Но она отказалась показать документы, кричала: «Кто вы такие!». Ее не пустили в заведение, она написала заявление в полицию. Пришла полиция, составила протокол, возбудили административное дело, сказали передадут материалы в Роспотребнадзор».

Мы направим запросы в Роспотребнадзор, Росгвардию и УМВД, чтобы понять официальную позицию этих ведомств по вопросам работы системы QR-кодов.

Обывателям кажется, что проблемы бизнесменов их не касаются. Хотя сокращение рабочих мест ведет к безработице, безработица – к росту преступности. Те, кто был занят в частных компаниях, составят вам конкуренцию при трудоустройстве. И не только это. Вы уверены, что снова хотите собираться и на свадьбах, и на поминках в муниципальных столовках? Вы уверены, что хотите роста цен на ВСЁ из-за отсутствия конкуренции?

Уже все поняли, как опасен этот вирус. Но до сих пор так и не ясно, почему вводимые ограничительные меры, вакцинация, QR-коды губят не вирус, а бизнес.