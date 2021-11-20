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​Как представители российской власти сами нарушают собственные антиковидные требования

В России власть нарушает меры безопасности против ковида, а затем ее примеру следуют граждане

​Как представители российской власти сами нарушают собственные антиковидные требования
Фото предоставлено автором

Время пандемии производит на свет не только различные ограничения, требования и меры по защите от ковида, но и формирует культуру нарушать эти же требования. Речь сейчас идет о власти, которая в рамках различных публичных мероприятий, считает допустимым для себя не выполнять свои же постановления.

Начнем, пожалуй, с самого верха вертикали. Поведение Владимира Владимировича в части соблюдения им противоэпидемических требований весьма противоречивое. То сидит в так называемом «бункере», что правильно с точки зрения самоизоляции, то разгуливает везде без маски, по отношению к которым у него, видимо, какие-то фобии, судя по тому, что он их никогда не надевает.

Четвертое лицо государства – спикер Госдумы Вячеслав Володин – на вопрос журналистов о причинах, почему он ведет заседание без маски, напрямую ответил, что ему так удобней. Хорошенькое дельце – председатель главного законодательного органа страны открыто признается, что он нарушает требования закона потому, что ему неудобно и жарко. Добавляя при этом, что он, видите ли, далеко сидит от своих коллег, как будто это в правовом поле имеет какое-то значение.

Кроме бубнежа без масок в микрофоны, власть считает для себя допустимым нарушать требования при проведении различных торжественных мероприятий, а также фотографировании. Инаугурации, пресс-конференции, панели – на всех этих тусовках вы с трудом отыщете российского чиновника в маске, так же, как и на групповых фоточках.

Причем, как мне кажется, все эти незаконные действия негласно поддерживают, как минимум, закрывают на них глаза, правоохранители. Так, на мое заявление в отношении Натальи Комаровой и Бориса Хохрякова, которые нарушили требование постановления губернатора ХМАО №48 от 05.05.2020, полиция ответила: в отношении главы региона закончился срок привлечения к административной ответственности, а в ситуации с председателем думы – при проведении заседания думы он не находился в общественном помещении.

Однако, что разрешено большому начальству, не дозволено общественникам, даже своим. Интересная история приключилась с Общественной палатой Югры, которая в период пандемии разместила коллективное фото без масок, но после того, как я «поднял волну», на том же сайте проявилась уже другая фотография, где все эти же люди на тех же местах, но уже в масках. Фотки были настолько идентичные, что мне даже в начале показалось что это фотошоп. Ну, типа, «надо как-то решать проблему, давайте нарисуем маски и поставим на сайте». Однако при внимательном рассмотрении оказалось, что это реальное фото. Видимо было сделано две фотографии, где члены палаты в маске, а другая – где без, и почему-то решили разместить «безмасочную», за и поплатились. В этом случае полиция возбудила ряд дел об административном правонарушении.

Нарушение противоэпидемических требований депутатами городской думы выглядят особенно контрастно на фоне сопровождающих работу нашего парламента событий. Так, сложившая полномочия зампредседателя Надежда Красноярова объяснила свое решение состоянием здоровья на фоне перенесенного ковида. А месяц назад руководство думы нарушило Устав Сургута, перенеся первое заседание более чем на 15 дней после выборов, объяснив это тем, что в парламентском аппарате несколько человек заразились новой коронавирусной инфекцией.

Однако привычка нарушать требования уже создана. Видимо, поэтому депутаты и выступают без масок, и фотки размещают на сайте, где они группкой и без средств индивидуальной защиты.

Конечно, по-человечески понять можно. Да, неудобно в маске говорить, а от памятного фото смысла немного, если лиц не видно. Но, что делать. Вы власть, на вас люди смотрят и выводы делают. А какие они выводы сделают, как они послушают ваши призывы вакцинироваться, QR-коды заводить и соблюдать ограничительные меры, если вы сами нарушаете эти самые меры. Причем нарушаете публично, демонстративно и, в некоторых случаях, довольно цинично.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 367, комментариев: 0
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