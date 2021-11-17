16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8228   EUR  82,3553  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

​Фантомные боли

Почему сургутянам так приглянулся никому не нужный вагон-ресторан?

​Фантомные боли
Фото: facebook.com

«Сургутяне негодуют»… Отчего? Поводов для возмущения — хоть отбавляй, но общественность выбрала самый странный: возле парка аттракционов демонтировали кафе «Гудок», да-да, тот самый вагон-ресторан, который, кажется, появился здесь раньше первых геологов.

Понятное дело, что раздражение части населения касается не кафешки. Вы, кстати, внутри этого вагона хоть раз вообще были? Читаю комментаторов на siapress.ru: один говорит, что данный объект всегда закрыт (и тут я готов согласиться), другой пишет, что там была некая плохонькая пельменная с разбавленным пивом. Так и так — невелика потеря, в общем.

Нет, разум кипит оттого, что в принципе убрали достопримечательность: состав, который не едет никуда. На этом месте хочется остановиться и протереть очки: неужели в Сургуте с достопримечательностями все настолько плохо, что оной готов считаться старый вагон неясного происхождения? Ладно бы это была часть того поезда, на котором в Сургут приехали первые… да кто угодно первые — геологи, нефтяники, учителя, Горбачев в 85-м…

Недовольные комментарии в соцсетях, оправдания сургутских чиновников («Вагон принадлежит частнику, он решил его демонтировать, мы ни при чем!!!») однозначно говорят об одном: Сургут страдает от фантомных болей в области исторической идентичности. Потому что за всю неповторимость города нынче отдувается один только Дом пионеров, который находится уже не в предсмертном даже состоянии — я не раз говорил, что власть имущие, похоже, просто ждут, когда эта идентичность развалится сама, и ждать осталось, видимо, недолго.

С немногими другими достопримечательностями, худо-бедно претендующими на «историчность», обходятся известным образом — смотрим проект ж/д вокзала, которого этих самых претензий лишат в ближайшем будущем.

Что остается горожанам? Получается, действительно только вагон-ресторан. Которого теперь тоже нет.

Ну что ж, остается еще автобус-кофейня у входа в парк «За Саймой». Новодел, конечно, но выглядит так же убого. Вполне себе история! Давайте отстаивать ее — заодно и кофе попьем.


нравится (10) не нравится (1)
Сегодня в 14:06, просмотров: 419, комментариев: 3
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 15:45
Давно не был в том районе. Но воспоминания детства - мозаичное панно на кинотеатре "Рубин" и большая стена с узорами, которая стояла на остановке наискосок ("Педучилище", кажется?). Эта стена в моём сознании перекликалась с памятником первым комсомольцам. Жаль, что она пропала.
Ну, и конечно, если бы "памятник оленям" восстановили, то это было бы здорово. Символ сургутян.
Flyer
не нравится
Сегодня в 16:07
В любом городе должны быть некие исторические "якоря" - и пусть это не здания 17го века, но даже этот "поезд" стал таковым для многих сургутян.
Достоин ли он являться таковым? - ответ на этот вопрос всегда вкусовщина, поскольку и Дом Пионеров для некоторых просто старый сарай(здесь на СИА-Пресс звучало от комментаторов), а для кого-то - наследие.
Конечно, думаю, что проблема в том, что тех немногочисленных якорей, что у нас были - нас лишают их: собор 18го века снесён, настоящий Старый Сургут - снесён, Аврору вот тоже снесут, а вокзал, в котором хоть какая-то архитектурная мысль присутствует, превратят в безликий провинциальный ТРЦ по дизайну. Что уже сделали, кстати, ранее с ДК Энергетик.
йося
не нравится
Сегодня в 17:44
Чмошники
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Почему отгудел поезд-ресторан 1913
  2. ​Сургутские депутаты обсудили темные дворы и парковки у больниц 1045
  3. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 884
  4. ​Сургутский район в поисках инвестиций. Юлия Маркова // ONLINE 745
  5. ​Любой бред за ваши деньги 674
  6. ​В Сургуте увольняют непривитых сотрудников общепита 575
  7. ​Не собачье дело 557
  8. В администрации Сургута рассказали о мерах борьбы с COVID-19 в парадных города 546
  9. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 507
  10. ​Установлена мебель и оборудование: школа-долгострой в Сургуте почти готова 488
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 6637
  2. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 4392
  3. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4338
  4. ​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи 3811
  5. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 3661
  6. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 3371
  7. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 3309
  8. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 3012
  9. Югорчанин поднял «Алешу» выше облаков 2586
  10. ​«Мы умираем!» 2554
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 10141
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9053
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8595
  4. ​Покуда жив-здоров... 8535
  5. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 8011
  6. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 7910
  7. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 7887
  8. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 7518
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7152
  10. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7132

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика