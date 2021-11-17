Почему сургутянам так приглянулся никому не нужный вагон-ресторан?

«Сургутяне негодуют»… Отчего? Поводов для возмущения — хоть отбавляй, но общественность выбрала самый странный: возле парка аттракционов демонтировали кафе «Гудок», да-да, тот самый вагон-ресторан, который, кажется, появился здесь раньше первых геологов.

Понятное дело, что раздражение части населения касается не кафешки. Вы, кстати, внутри этого вагона хоть раз вообще были? Читаю комментаторов на siapress.ru: один говорит, что данный объект всегда закрыт (и тут я готов согласиться), другой пишет, что там была некая плохонькая пельменная с разбавленным пивом. Так и так — невелика потеря, в общем.

Нет, разум кипит оттого, что в принципе убрали достопримечательность: состав, который не едет никуда. На этом месте хочется остановиться и протереть очки: неужели в Сургуте с достопримечательностями все настолько плохо, что оной готов считаться старый вагон неясного происхождения? Ладно бы это была часть того поезда, на котором в Сургут приехали первые… да кто угодно первые — геологи, нефтяники, учителя, Горбачев в 85-м…

Недовольные комментарии в соцсетях, оправдания сургутских чиновников («Вагон принадлежит частнику, он решил его демонтировать, мы ни при чем!!!») однозначно говорят об одном: Сургут страдает от фантомных болей в области исторической идентичности. Потому что за всю неповторимость города нынче отдувается один только Дом пионеров, который находится уже не в предсмертном даже состоянии — я не раз говорил, что власть имущие, похоже, просто ждут, когда эта идентичность развалится сама, и ждать осталось, видимо, недолго.

С немногими другими достопримечательностями, худо-бедно претендующими на «историчность», обходятся известным образом — смотрим проект ж/д вокзала, которого этих самых претензий лишат в ближайшем будущем.

Что остается горожанам? Получается, действительно только вагон-ресторан. Которого теперь тоже нет.

Ну что ж, остается еще автобус-кофейня у входа в парк «За Саймой». Новодел, конечно, но выглядит так же убого. Вполне себе история! Давайте отстаивать ее — заодно и кофе попьем.