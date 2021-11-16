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​Современные хеопсы, или Не любовный треугольник

Почему финансовая пирамида — треугольник?

​Современные хеопсы, или Не любовный треугольник
Фото: pixabay.com

Спрос на финансовые пирамиды очень высок. Потребность общества рождает каждый день сотни пирамид. Потребность такова: быстро и много «срубить бабла» без последствий, регистраций и смс.

Такая потребность рождается у людей с низким уровнем осознанности. Одни мошенники, которые прекрасно понимают, что отбирают деньги у менее образованных. Другие — верящие в легкие деньги, потому что не привыкли вникать и пользоваться критическим мышлением.

Почему это нельзя остановить силами правоохранительных органов?

Потому что система может наказать только если есть потерпевшие, которые написали заявление.

Почему эти люди не пишут заявление в полицию?

Попавшие в пирамиду люди — изначально не те, кто признает свои ошибки и несет ответственность за свои поступки. А если и осознали ошибку, то они не обращаются в полицию, потому что стыдно и неприятно.

А что за треугольник?

Всем известный треугольник Карпмана: Агрессор-Жертва-Спасатель. Действует он так:

Государство/богатые — это агрессоры, которые не хотят, чтобы простые люди узнали об этом прекрасном способе инвестирования.

Пирамида и ее основатель — спасатель, который знает, как простым людям быстро, гарантированно закрыть кредиты и ипотеки (только возьмите еще один кредит, чтобы вложиться!)

«Вкладчик» — жертва, которая слушает спасателя, не хочет брать ответственность за свою жизнь и верит всем сказкам.

Когда у пирамиды начинаются проблемы и государство прижимает ее, то:

Агрессором остается государство. Только теперь оно «нападает» на пирамиду и основателей (новая жертва). А вкладчик становится спасателем, который не пишет заявление в полицию, так как ждет, что основателей пирамиды освободят и ему заплатят деньги.

В таком треугольнике, не только финансовом, крутятся большинство людей — просто формат может меняться: примеры — перед глазами. Последний — «Финико»: проследите путь этой пирамиды и увидите все тот же треугольник. И воздержитесь от участия в нем.

Что делать?

Начать с себя — со своей финансовой грамотности:

  • чтобы знать, что 1% в день – это утопия.
  • чтобы понимать, что успешный трейдер продает сигналы к покупкам и обучение, потому что сложно быть успешным трейдером.
  • чтобы никто не смог вас затянуть в пирамиду, а вы смогли аргументированно предостеречь своих близких.

Предлагаю вам только один вопрос для размышления:

Если пирамида отличный способ быстрого гарантированного и под высокие проценты инвестирования, то зачем кому-то о ней рассказывать?..


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Сегодня в 13:54, просмотров: 196, комментариев: 0
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