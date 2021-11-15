Мнение депутата Госдумы про закон о введении QR-кодов

Уважаемые граждане! За эти дни я получил огромное количество обращений, связанных с внесенными в Государственную Думу законопроектами о введении QR-кодов. Хочу высказать свою позицию по этому, действительно, острейшему, касающемуся всех без исключения вопросу – вопросу о том, как остановить эпидемию, ежедневно уносящую тысячи жизней.

Я переболел коронавирусом еще год назад, когда вакцины от него не было, и со мной, с разной степенью тяжести, переболела вся моя семья. В этом году мы все привились, поставив Спутник V, как и положено, две дозы. Я рассказывал о своей вакцинации, поскольку посчитал важным показать тем из вас, кто сомневается в безопасности прививки, что это безопасно.

Я вакцинировался не только потому, что берегу свое здоровье, но, в первую очередь, чтобы не стать невольным источником опасности для тех, с кем я общаюсь. Я – публичный человек, и у меня много контактов.

Я доверяю врачам, мнению профессионального сообщества о том, что вакцинация – самый действенный способ снизить скорость распространения и мутации коронавируса, опасного и коварного врага, с которым невозможно бороться в одиночку.

К сожалению, не все поступают так. И сегодня мы расплачиваемся за общее легкомыслие и нежелание проявить сознательность. Расплачиваемся тысячами потерянных жизней каждый день, потерянным здоровьем еще десятков тысяч людей, потерями в экономике. Мы бьем по собственному будущему.

В этой ситуации мы должны максимально снизить возможности передачи вируса, или введением локдаунов, или введением ограничений для невакцинированных. Из двух зол всегда выбирают меньшее, другого выбора у нас нет. По этому пути сегодня идет большинство стран.

Соответственно, выбор есть у каждого из нас лично – привиться (при отсутствии подтвержденных медицинских противопоказаний) или ограничить контакты. Задача государства – регламентировать процедуры, связанные с ограничениями.

Я поддерживаю такой подход. Я считаю, что сегодня мы должны пойти на это, чтобы остановить настоящее бедствие. Если мы проявим сознательность и терпение, нам не придется продлевать действие таких ограничений после июня 2022 года.

Желаю нам всем здоровья!