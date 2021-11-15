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​Что происходит с Сургутнефтегазом

За последние дни компания «Сургутнефтегаз» прибавила в капитализации порядка 35 процентов. Что происходит?

​Что происходит с Сургутнефтегазом
Фото: ugra-tv.ru

Несколько слов о том, что происходит с Сургутнефтегазом.

За последние дни компания прибавила в капитализации порядка 35 процентов. Объёмы торгов при этом были феноменальны.

Что происходит?

Полная тишина от менеджмента компании. Никаких заявлений.

С одной стороны – да, компания не обязана комментировать каждый чих, который происходит с ее ценными бумагами. С другой… Учитывая декларируемый курс на прозрачность рынка, могли бы слухи и прокомментировать. Впрочем, факт – не обязаны.

Теперь по существу.

1️. О происходящем можно только гадать, но все это будут предположения. И ничего более.

2️. Есть идеи у отдельных товарищей, что у компании или как-то изменится дивидендная политика, или инсайдеры покупают в расчете на возможную скорую девальвацию рубля. Всем хорошо известно, что Сугргут – это гигантская кубышка с $50 млрд в кассе. И в данном случае бумага может выступать хорошим защитным инструментом, поскольку любая девальвация рубля – это положительная новость для котировок. Я полагаю, что, поскольку по-настоящему растут именно обыкновенные, а не привилегированные акции, то идея не вполне правильная. Да и девальвация возможна в случае, если в области геополитики произойдет что-то совсем нелогичное. А так, при текущих раскладах, в девальвацию не особо верю.

3️. Очевидно, речь идет о некой сделке M&A. К примеру, что Сургут наконец-то решил распечатать кубышку и приобрести некий актив. Опять же, странная ситуация. Тогда, скорее, в цене бы рос Тот Самый актив. Классика жанра: обычно растет в цене не та компания, что приобретает иную компанию, к примеру, конкурента, а именно та компания, КОТОРУЮ приобретают. Таким образом (хотя версия насчет Лукойла выглядит вполне реалистично, тем более, что слухи о подобном ходят давно), в данном случае она не верна.

4️. Тогда что же это? Как я сказал ранее, скорее, склоняюсь к версии некой сделки M&A. Но… скорее всего не той, о которой все думают. Нет, тут что-то другое. Моя очень осторожная версия: что-то связанное не с российским периметром. Но это лишь предположение.

Как уже говорил, данная компания стоит особняком на нашем рынке. Компания весьма закрытая. Никуда и никогда особо не инвестирует, копит деньги и платит дивиденды так, как посчитает нужным. Короче, этакая вещь в себе. Оттого все, что происходит, выглядит так таинственно.

Полагаю, информация так или иначе скоро просочится в прессу. Или компания расщедрится и порадует нас каким-то пресс-релизом. Ждем-с.

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Сегодня в 11:41, просмотров: 251, комментариев: 0
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