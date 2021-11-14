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​Бродячие собаки грызут и убивают людей. Кто понесет ответственность?

Мы так увлеклись правами животных, что стали забывать о правах людей

​Бродячие собаки грызут и убивают людей. Кто понесет ответственность?
Фото siapress.ru

Сразу несколько событий произошло с участием собак в Югре. Один трагический. Погибла молодая женщина. Ей было всего 43 года. Гибель любого человека трагедия. Но одна из самых мучительных смертей – от укусов собак.

Собака – прежде всего хищник. Его зубы путем эволюции приспособлены рвать куски мяса. Грызть кости. Мощные челюсти способствуют этому. Многих кусали собаки. На улице или в процессе игры. Не самое приятное чувство. А теперь представьте, как, свора из нескольких собак окружает человека и начинает его кусать, пытаясь свалить жертву на землю. Не один укус, а сразу несколько мощнейших челюстей впиваются в ноги, руки. Они прыгают, лают. Пытаясь дезориентировать свою жертву. Нанести ей смертельные раны.

Что чувствует человек попадя в такую ситуацию?! Паника, страх, дичайшая боль. Что творится в голове, какие ощущения у искусанного, паникующего, борющегося за свою жизнь человека? Это не передаваемо.

Многие, особенно, старшее поколение, помнят рассказы фронтовиков и фильмы. Где показывали, как травили собаками пленных, партизан. Когда собаки рвали детей. Только сейчас не так – любители собак своими действиями или бездействием (пусть следствие уточнит) способствовали трагедии, произошедшей в Лангепасе. А, значит, следователи обязаны рассмотреть все аспекты трагедии. Чьи конкретно действия и бездействия привели к трагедии? Назвать все своими именами. Вызвать на допрос. Пусть расскажет человек, что делал или не делал.

А как по-другому?! Погиб человек. Понимают это защитнички?! ЧЕЛОВЕК!

Или жизнь человека не имеет значения?! Только собачья? Так, получается?

Вообще, пора разобраться, что происходит с бродячими собаками в городах округа в целом и Сургута в частности. Кто и за что получает государственные деньги. Гранты. Куда они тратятся. В каких клиниках стерилизуются животные.

Меня лично терзают смутные сомнения насчет квалификации некоторых деятелей от ветеринарии. Котенка взяли, давно было. К ветеринару принесли – он говорит: кошечка. Привезли к бабушке в деревню. А кошечка стала котом. Куда врач смотрел – непонятно. Кастрировали его. Но ощущение что, как-то не до конца. Сомнения терзают смутные. Есть причины.

Как выбираются клиники – по каким критериям? Нет ли личной заинтересованности у получателей бюджетных средств к заключению договора с клиникой? Какие мероприятия, вернее, на что выделенные бюджетом деньги потрачены. Какие были цели и достигли ли указанных показателей? Только не на бумаге, а в реальности.

Кто понесет конкретную уголовную ответственность за действия или бездействия повлекшие смерть человека? Должность, фамилия, место работы. Конкретные сроки мероприятий с указанием ответственных лиц по предотвращению в будущем трагических событий.

Четко, понятно. Для каждого жителя округа.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 225, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 17:05
Очень хорошая статья. Лично я на даче подвергался нападению голодных бродячих собак несколько раз. Я брад дрын с гвоздями и и как минимум загасил не менее 3 бродяг из тех что нападали на меня
и моих соседей (двое детей). Давно пора всех бродячих собак не собирать в отстойники, а уничтожать под НОЛЬ. Потому как любой на кого нападали бродячие псы всегда будет только за их уничтожение.
Аванес
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Сегодня в 17:47
Только уничтожать
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