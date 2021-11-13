16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8118   EUR  82,2173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Рынок как возможность

Городские рынки отлично работают и востребованы людьми во всем мире. В Сургуте будет так же

​Рынок как возможность
Фото рынка «Михайловский»

Уважаемая читательница siapress.ru под ником Iriska высказала серьезный скепсис относительно будущего сургутского рынка, который городские власти хотят модернизировать с привлечением инвестора. В своем блоге она высказала сомнения в том, что рыночный формат в принципе актуален для нашего города из-за того, что молодежь предпочитает фаст-фуд, ей вообще неинтересно качественное мясо и его готовка, а лишний фуд-корт («обжираловка») в городе неактуален ввиду того, что там рядом есть, где нормально поесть. Позволю себе не согласиться с уважаемой Irisk’ой, готов по этому поводу заочно подискутировать.

Я бы вполне мог согласиться с ее доводами в одном случае – если бы не видел в жизни других рынков, кроме несчастного «Центрального» в Сургуте. Он действительно оставляет гнетущее впечатление, и перестройкой его стоило бы заняться лет эдак десять назад.

Но так вышло, что я успел повидать различные рыночные форматы не только в России, но и некоторых других странах. Они работают, привлекают крайне разнообразную аудиторию, и я не вижу ни одной причины (кроме чисто профессиональной – компетенций бизнеса, который рынком управляет), почему это не должно сработать в Сургуте.

В Тюмени я жил возле рынка «Михайловский». Чистый, ухоженный, с огромным количеством различной фермерской и не только продукции со всей области (был даже наш родной «Сургутский мясокомбинат»). Правда, без фудкорта, но с наличием трех-четырех кафешек, плюс пары точек с едой навынос. И, знаете, если в будние дни на этот рынок приезжало и приходило небольшое (но и не маленькое) количество людей, то в выходные парковка забита, а внутри здания – нельзя сказать, что «не протолкнуться», но народа очень много.

Ошеломительное впечатление на меня некогда произвела ярмарка в Мюнхене. Площадь, уставленная столами со стульями, вокруг – куча киосков и магазинов с самой разнообразной едой и «сырьем» (мясо, рыба, морепродукты, фрукты, овощи и так далее), чуть подальше – нечто вроде блошиного рынка со всякой мелочевкой. И во вторник (я даже запомнил, что это был вторник, хотя дело происходило восемь лет назад) еще до обеда там было реально не протолкнуться. Народ ходит и что-то покупает, заседает за столиками с вкусным пивом и вкусной едой, общается (к слову о том, какую социальную роль играют рынки) – в общем, кипучая жизнь как она есть.

Когда уважаемая Iriska говорит о том, что молодежи неинтересно, условно, ходить за мясом и крутить фарш дома, когда есть фастфуд и доставка – она отчасти права, но лишь отчасти. Действительно, наличие такой опции, как заказ вредной еды, когда нет сил или желания что-то готовить – это то, что частенько используют многие люди, и это нормально. Но я бы не стал категорически утверждать, что молодежь не будет ходить на рынок – хотя бы по той причине, что рынка у нас сейчас особо нет. Вы дайте опцию – красивое и качественное пространство, где есть хороший ассортимент – и увидите, что сургутяне разных возрастов будут с удовольствием ею пользоваться.

Главное – наличие выбора. Если выбирать приходится между дорогим и не всегда хорошим мясом из сетевого супермаркета и фастфудом – это одно. Когда в эту систему включается, может, и не дешевое, но хорошее фермерское мясо, плюс свежая рыба, фрукты, овощи, только что выпеченный хлеб, всякие салатики, специи, молочка, сыр, местное пиво – это совершенное другое. Это просто другой уровень потребительского поведения в плане еды. Но чтобы на него выйти – нужно, чтобы появилась такая возможность.

И, да – если в Сургуте появится хороший рынок, это совершенно не приведет к запустению и закрытию фастфуда и ресторанов. Лично я, всегда имея замороженную говядину или баранину с местного рынка в холодильнике, нет-нет да закажу какие-нибудь суши или чизбургер – просто когда лень заниматься готовкой или хочется разнообразия.

Так что по-прежнему желаю сургутским властям найти хорошего инвестора и модернизировать рынок по лучшим образцам, благо, примеров много. Если сделать работу качественно – это точно даст результат. Еще раз – во всем мире это работает, во всем мире это востребовано, значит, и в Сургуте будет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:37, просмотров: 143, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Свора бродячих псов напала на женщину в Лангепасе 1023
  2. ​Сургут первым среди городов Югры начал распределять гранты для НКО на базе платформы грантгубернатора.рф 1001
  3. ​Югорские студенты-медики получат доплату за участие в битве с коронавирусом 953
  4. ​«Команда Югры» станет еще и кадровым интернет-порталом для рекрутинга в окружные органы власти 897
  5. За пару дней акции «Сургутнефтегаза» подорожали в цене на более чем 45% 697
  6. Югорчанка на иномарке врезалась в экскаватор и погибла 660
  7. В Югре многодетных отцов хотят награждать медалью 585
  8. Сургутяне заметили пропажу качелей со дворов: их демонтировала УК 480
  9. Роскачество назвало опасность рекламы в Телеграм 334
  10. 13 югорчан скончались от коронавируса накануне 272
  1. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4817
  2. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 4154
  3. В Нижневартовске столкнулись автобус и эвакуатор // ВИДЕО 3062
  4. ​В Нижневартовске для пожилых граждан открыли специальный пункт вакцинации 2945
  5. Сургутянка родила на дому: ей помогала скорая помощь 2722
  6. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 2645
  7. ​В Нижневартовске коммунист получил штраф за свастику из фильма 2489
  8. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 2471
  9. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 2412
  10. ​Парадоксально: выборы глав полностью в руках властей, но удержать их в рамках респектабельности становится все труднее 2312
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9691
  2. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 8896
  3. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8814
  4. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8475
  5. ​Покуда жив-здоров... 8287
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7078
  7. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6936
  8. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 6833
  9. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 6685
  10. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 6677

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика