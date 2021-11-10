Уголовное преследование за высказывания против вакцин – очень плохое решение

Судя по всему, ситуация с коронавирусом в стране переходит грань «критической» и движется в сторону тяжелой обстановки, которую русские люди характеризуют словом «пипец». Это диагностируется не только по растущему (даже после полуторанедельного полукарантина) количеству смертей в сутки, но и по жутким инициативам, выдвигаемым на разных уровнях. Инициативам, от которых веет отчаянием.

Например, о привлечении к уголовной ответственности врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации, или каким-то публичным образом выражают сомнение в необходимости прививаться от коронавируса. Или о кибердружинниках, которые будут бегать по интернетам, ловить антиваксеров и сдавать их в полицию.

В переводе это означает примерно следующее: «Мы уже и так пробовали, и сяк, и сколько смогли привили, но дальше все сложнее двигается, и все из-за них, антиваксеров клятых!»

Давайте так. Во-первых, прививочная кампания, несмотря на некоторые ее локальные успехи, в масштабах страны была проиграна задолго до начала. Ее поражение закладывалась в течение долгих лет, пока государственная пропаганда вытравливала из мозгов россиян те жалкие остатки доверия к власти, науке или вообще какому-то систематизированному знанию.

Да что там говорить, наша власть планомерно разрушала само понятие правды – типа, «не все так однозначно», «мы никогда не узнаем, как оно было на самом деле», «тут есть несколько версий», «все не так, как кажется». Подставьте эти слова к любому громкому событию – войне на юго-востоке Украины, сбитому боингу, отравлению Скрипалей, отравлению Навального, и еще к сотням разнообразных событий – получите вполне себе официальный дискурс. Это целенаправленное разложение сознания и восприятия опосредованно принесло свои ядовитые плоды даже в мозгах тех, кто, строго говоря, прямым клиентом пропаганды не является. Теперь мы это пожинаем.

Во-вторых, даже сейчас, в критической ситуации, информационная машина не может съехать с привычной колеи. У нее если наша вакцина то отличная, самая лучшая в мире, а вот на западе кто себе укол поставит – у того жопа отваливается и уши ослиные вырастают. Если кто на западе против прививок – так это борцы за свободу, последний оплот разума против либеральной диктатуры, а если у нас – то глупые антиваксеры, подрывающие основы коллективного иммунитета. Думаете, россиянин такой глупенький и подобное двоемыслие не считывает и не трактует его вполне логичным способом? А логика тут простая – нас, как всегда, хотят обмануть.

К слову, создание некоей мифической страты «антиваксеров» – тоже чисто в стиле и инструментарии наших пропагандистов. На самом деле причин, по которым люди отказываются от прививок – масса, они очень разные. Сваливать их в одну кучу, после чего обвинять в провале кампании и разгуле пандемии – это очень по-нашему.

В-третьих, я понимаю логику руководителей, желающих силовым или квази-силовым способом заткнуть тех, кто публично выражает скепсис относительно вакцинации. Эти люди своим показным недоверием портят картинку, влияют на колеблющихся, раздражают. И, разумеется, сами не прививаются. А в это время ситуация обостряется, люди неиллюзорно умирают тысячами в сутки.

При этом на высшем уровне не принимается никаких решений – оно и понятно, желающий переизбираться вечно президент не захочет портить отношение к себе у серьезной доли граждан (ориентировочно от 30 до 40 процентов), к тому же частично входящей в его ядерный электорат. Кстати, когда в последний раз наш глава государства появлялся на публике в маске? После этого сложно удивляться показной небрежности огромного количества россиян к этой мере безопасности.

Тем не менее. Есть президент, которому нужен рейтинг, а есть кураторы здравоохранения и региональные / муниципальные руководители, которым нужно избежать коллапса системы. И они начинают придумывать отчаянные меры – фактически, попытаться объявить вне закона убеждения огромного количества людей.

Но. Делать этого, разумеется, ни в коем случае нельзя. Уголовное (даже административное, читай – любое силовое) преследование противников вакцинации только подхлестнет это сообщество. Ярые члены этого лагеря получат повод кричать о том, что раз власть за ними гоняется – значит, хотят задавить последний оплот правды. Появятся официальные мученики. Начнется радикализация. Сторонние наблюдатели подключат логику (частенько работающую безотказно): если государство против чего-то – значит «товар хороший, надо брать». Ну и плюс – если наша силовая машина начнет кого-то кушать, то потом остановить ее бывает сложновато, а тут будет чистое разрушение человеческих жизней на сущностно пустом месте – за слова.

Сейчас сторонники преследования за антиваксерство мне скажут: «А что делать? Больницы переполнены, кислорода не хватает, люди умирают». Я отвечу – если вы выбираете между «сажать критиков / скептиков / противников вакцинации» и «ничего не делать», то лучший вариант – ничего не делать. Альтернатива – прекратить информационную вакханалию на федеральном уровне (но это, будем реалистами, невыполнимо), продолжать методичную кампанию с объяснением того, как работают вакцины и почему они безопасны и, как вариант – выделение каких-то плюшек для привитых. Не лишение непривитых, а поощрение привитых. Возможно, это как-то сработает на сомневающихся.

А если в целом – как я уже говорил, кампанию по вакцинации Россия проиграла давно. Надо смириться и делать то, что должно, на своем уровне, но не срываться при этом на соотечественниках. Как говорила мать Тереза – не «против войны», а «за мир».