Кира Коваленко в фильме «Разжимая кулаки» раскрыла нашу общую травму

Фильм Киры Коваленко (школа Александра Сокурова) «Разжимая кулаки» взял гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» в Каннах. Номинирован на «Оскара». Имя режиссера, одна премия, крутая номинация. Уже этого достаточно, чтобы смотреть. И, действительно, фильм достоин.

«Разжимая кулаки» для западного зрителя, скорее всего и даже наверняка, будет восприниматься в контексте «современность – патриархальность» и прав женщин в традиционных обществах. Для этого все есть. Девушка Ада, главная героиня, которую не выпускают из семьи и которая стремится вырваться за пределы традиции. Патриархальный колорит. Традиционалистское убожество повседневности. Все это осязаемо. Кадр гиперреален. Его можно трогать. В него можно войти. Актеры не играют, живут. Невероятно. Это жизнь без разговоров. Жизнь фактически только с репликами. И все понятно. А мы говорим? Или тоже только реплики?

Для меня важнее борьбы с кавказским традиционализмом было иное. Не знаю, понимает, а если понимает, то как воспринимает это иное западный зритель. Иное – Беслан. Точнее, травма, вызванная терактом в Беслане в 2004 г. А сюжет разворачивается именно в Северной Осетии.

Отец не отпускает от себя дочь, которая едва выжила в захваченной школе. Он боится за нее. Травма на всю жизнь. Тем более, что в семье нет матери. По паре реплик можно догадаться, что она погибла именно в результате теракта. Он не пускает в школу младшего сына. Страх. А вдруг? Младший сын, выросший без матери и мучимый кошмарами, приходит по ночам к сестре. Ему страшно. Это травма на всю жизнь. Сама Ада искалечена Бесланом и вынуждена всю жизнь в страхе сжимать в руках сумочку. Что в ней? Старший сын пытается вырваться из этого ада, где все живут в состоянии сжатой пружины и со сжатыми кулаками. Но и он травмирован. У него обязательства. Он должен заботиться и об отце, и о младших.

Все живут в каком-то невероятном травматическом напряжении. И оно не ослабевает. День рождения отца, который должен стать праздником, – цепь травмирующих всех присутствующих мелких событий, которые сжимают пружину все сильнее и сильнее.

Я был в этом году в Северной Осетии. Владикавказ, горы, средние и совсем маленькие города, деревни, горячие источники. Беслан. И повсюду чувствуется травма. Ее ощущаешь кожей. Она в идентичности. Она неотъемлемая часть осетинской жизни.

После приезда я не смог написать о Беслане. Это тоже травма. Я не смог проговорить. Беслан травмировал всю Россию. И не только Беслан. Мы живем, сжав кулаки, уже долгое время. Курск. Дубровка. Отмена выборов губернаторов. Взрывы в метро. Крым. Донбасс. Сирия. Обнуление под административным принуждением. Стрельба в школах. Политические репрессии. Кулаки сжимаются. Пружина все жестче. У всех. Во всех лагерях.

Я не смог проговорить. У Киры Коваленко это получилось. Стоит разжать кулаки. Стоит отпустить пружину. Стоит жить, даже страдая. Жить своей жизнью. Стоит не ограничиваться репликами, стоит говорить. Отдавать, делиться и получать взамен. Ада разжимает кулаки, ее сумочка падает и теряется. Впереди будущее.

Я смотрю на поколение тик-тока. Они разжали кулаки. В них нет сжатой пружины. Они просто живут. Такими, какие они есть. Это круто.