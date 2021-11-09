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Все – на пересчет

Огромное количество вопросов и нюансов вынуждают попросту закрыть электронный переписной лист

Все – на пересчет
Фото: admsurgut.ru

«Если бы я знал, что в переписи населения нужно указать столько личной информации, а затем передать QR-код с прохождением начальству, я бы указал, что я разведенный бомж без детей» – так отозвался о переписи населения-2021 мой знакомый.

И с ним сложно поспорить. Сначала и я была полна энтузиазма заполнить этот несчастный электронный бланк. Однако нюансов оказалось множество: вплоть до того, что указывать среди тех, кто живет вместе с тобой, нужно и умерших после 1 октября 2021 года, соседей (если живешь в коммуналке или общежитии), время постройки дома, из какого материала он сделан и др. Все это занимает достаточное количество времени, а миллион всплывающих пунктов не вызывает ничего, кроме раздражения.

И бог с ним, если бы это ушло в статистический центр, однако некоторых бюджетников вынуждают доказывать участие в переписи – передавать QR-коды начальству для отчета. И совершенно не ясно, останутся ли мои данные в безопасности или перепись не такая уж и анонимная?

Впрочем, нам остается только ждать, когда в какой-нибудь слитой базе данных не промелькнет QR-код нашего переписного листа.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 297, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 11:41
Есть такое дело! Вынуждают передавать данные .. Совсем одурели..
Dochimacho
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Сегодня в 13:42
Хм, какой код? Быстро переписали и все. Собаки даже гавкнуть не успели.
6xz34e
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Сегодня в 15:14
Уважаемая Елена!Можно ответить, что было переписчик... Волшебный код не нужно предоставлять!
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