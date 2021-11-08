В деле вакцинации по-прежнему допускаются все возможные ошибки

Определенно, вот этот вот проект «Поголовная вакцинация россиян от ковида» достоин войти в учебники PR как собравший все, ну абсолютно все ошибки, какие можно было и нельзя было допустить.

Про массированный агрессивный PR прививки, в принципе, говорить даже не стоит: каким лояльным я, например, ни был бы к ряду весьма уважаемых спикеров, то, как они навязывают населению вакцинацию, заставляет только руками развести и вспомнить известную сентенцию, что с народом им опять не повезло. Увы, да, бывает.

Но что дальше? Наслушавшись увещеваний, среднестатистический россиянин вакцинируется — и тут же получает натуральный локдаун: отмены и переносы концертов/спектаклей, закрытие общественных мест, ограничение времени их работы и т.п. Читайте в глазах дисциплинированного вакцинированного россиянина: где справедливость? И послушайте гробовую тишину в ответ.

Ладно, хотели справедливости — вот вам требование QR-кодов на входах где бы то ни было (в Татарстане решили уж сразу со всеми правами человека покончить, включая священное право на труд, — и ввести требование кодов в общественном транспорте. А до работы добирайтесь как-нибудь так; население всерьез задумалось о том, чтобы доставать велосипеды. Велосипеды, Карл, в ноябре!). И снова фейлы. Ну ладно священники выходят в информационное поле с поистине христианскими предложениями штрафовать этих, кто без кода: подобные сотрясения воздуха только новостникам и интересны. Но вот как быть с обновлением, которое выкатили «Госуслуги», в результате которого огромная масса более-менее свежих QR-кодов (обещали, что они будут действительны год, а теперь срок сократили аж вдвое: прививайтесь активнее!) превратилась в тыкву, — непонятно. И снова никакой работы с населением, никаких объяснений: что это — глюк или сюрприз, «так и задумано», будет ли исправлено, — тишина.

Немудрено, что по-прежнему на призывы «Прививайтесь» очень серьезная часть населения отвечает ровно тем же — многозначительной тишиной. PR — это связь с общественностью, и нынешние проблемы с вакцинацией свидетельствуют: никакой связи с никакой общественностью в данном случае нет. Тотальная тишина и игнор с обеих сторон.