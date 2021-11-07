О чём напоминает Ржевский мемориал

Для Ржева, простого райцентра в тверской глубинке, Ржевский воинский мемориал, открытый в 2020 году, стал настоящим туристическим брендом.

Возле памятника идет бойкая торговля цветами, сувенирами, военной атрибутикой – в хорошую погоду здесь много людей. Для удобства туристов «Ласточки» с Рижского вокзала столицы ходят прямо до мемориала. В пути они находятся 4,5 часа, билет стоит 700 рублей.

В самом городе интересно посетить военный музей с диорамой, на которой реконструирован бой за Ржев 24 сентября 1942 года. А еще здесь любят показывать покровский старообрядческий храм – единственную православную церковь, уцелевшую во время войны, которую в военные и послевоенные годы посещали и староверы, и прихожане РПЦ.

Это удивительно, но звание «Города воинской славы» было присвоено Ржеву лишь в октябре 2007 года. Да и само понятие Ржевской битвы появилось в отечественной истории только в постсоветские времена. В советской историографии несколько наступательных операций российских войск в период с 8 января 1942 года по 21 марта 1943 года рассматривались изолированно и характеризовались как «бои местного значения».

После успешного контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года советское командование охватила эйфория. Казалось, что второй фронт нам больше не нужен, мы и сами теперь справимся, повторим 1812 год. В результате вместо концентрации сил и средств на одном направлении советская армия перешла в наступление по всему фронту, что напоминало удар растопыренной пятерней. На взятие Ржева в начале 1942 года тов. Сталин отводил одну неделю. «Неделя» растянулась на долгие 14 месяцев. Верховный главнокомандующий был настолько поражен, что в августе 1943 года выразил желание лично посмотреть на этот «заговоренный город».

Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных эпизодов в истории Второй мировой войны. Общее количество потерь специалисты не могут посчитать до сих пор. Сложность подсчета в том, что Калининский и Западный фронты вели сражения не только на ржевском направлении. Историки сходятся во мнении, что общие потери советской армии под Ржевом в виде убитых, раненых и пропавших без вести превышали один миллион человек. Для маленького города в российской глубинке - цифра просто невероятная. Более 17 тысяч имен советских бойцов вписано в историю на стенах ржевского мемориала.

В воспоминаниях ветеранов встречаются упоминания о «долинах смерти», где трупы лежали тремя слоями. В местных музеях можно увидеть приказы, в которых констатируется ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки из-за обилия незахороненных тел. Приказы предписывают: советских военнослужащих – собрать и похоронить, немецких – стащить в воронки и закопать.

Некоторые российские историки отводят Ржевской битве второстепенную роль, утверждая, что она была лишь неким «отвлекающим маневром» в ходе боев под Сталинградом. Однако простое соотношение сил это утверждение опровергает. Под Ржевом советское командование держало больше войск, чем под Сталинградом. Хорош «отвлекающий маневр»!

О важности ржевского направления говорит и имя командующего Западным фронтом в 1942 году – генерал Жуков. Георгий Константинович, как известно, на второстепенные направления не разменивался, всегда находился на острие главного удара.

Оно и понятно. Расстояние от Ржева до Москвы по прямой – каких-то 200 километров. Именно поэтому у советского командования вплоть до конца 1942 года господствовало мнение, что судьба войны решается не в окопах Сталинграда, а на Ржевской дуге. И именно поэтому советские солдаты в течение 15 месяцев с маниакальным упорством пытались ликвидировать Ржевско-Вяземский плацдарм.

По иронии судьбы советские войска в итоге взяли Ржев без боя. Гитлер был настолько подавлен окружением и поражением немецкой армии под Сталинградом, что в марте 1943 года дал разрешение своим войскам организованно отступить. Битва под Ржевом была завершена.

Сегодня спрашивают: может ли Ржевская битва быть поводом для гордости? Для гордости, наверное, нет. Чаще всего специалисты оценивают ее как неудачную для обеих сторон. Скорее, она служит поводом для памяти. И даже если советских солдат действительно гнали на пулеметы, то свой воинский долг они выполнили до конца.