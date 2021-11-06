Перепись населения – 2021 как очередной признак большого разлада между государством и обществом в России

Печальное зрелище представляет собой нынешняя перепись населения. Конечно, ее запустили в не очень удачное время – мало того, что коронавирус в принципе существует, так он еще и разбушевался не на шутку именно в тот период, когда государство хочет собрать большие статистические данные про своих граждан. Понятно, что этот фактор приводит к большому количеству отказов, но самое страшное в другом. В том, что огромное количество наших сограждан в принципе не хотят делиться с российской властью информацией о себе.

А власть, в свою очередь, не может донести до людей понимание, что такое вообще перепись и зачем она нужна. А нужна она не для того, чтобы вас под колпаком держать (это и без переписи делается, поверьте), а чтобы иметь нормальные данные для управления страной. Понимать, сколько у нас людей, какой половозрастной состав, где кто и на что живет, кто откуда и куда перемещается, и, следовательно – сколько нужно детсадов, школ, спортивных объектов, домов, пособий, выплат и так далее. Причем, что я сам узнал внезапно и очень удивился – все это не в персональном плане, а в больших статистических данных.

То есть ваше имя переписчик (или сайт госуслуги.ру, где вы можете сами внести все данные) спрашивает только для того, чтобы зафиксировать и сверить – что вы не попадаете в списки дважды (трижды, четырежды). А все данные уходят в большие таблицы, и ваши драгоценные ФИО там никак фигурировать не будут.

Опять же – вы скажете: «Ну конечно, так я и поверил, что государство меня обо всем расспросило и не положило в какую-нибудь нужную папочку все, что я рассказал о себе, и потом как-нибудь это не сольет или не использует в своих злых целях». И будете отчасти правы – ровно потому, что наша власть в течение долгих лет упорно забивала ногами в асфальт любое к себе доверие. И если сейчас кто считает, что перепись – это часть масштабного плана по возведению нового периметра цифрового концлагеря, а не банальный сбор информации о стране, чтобы лучше понимать, что с ней делать вообще – попробуй его переубеди.

И в этом огромная проблема. Власть и общество все больше отрываются друг от друга, и, прошу прощения за тавтологии, чем больше они отрываются – тем больше и глубже происходит этот разрыв. Государство по итогам переписи не будет иметь хоть сколько-то приличных данных о гражданах, от этого в очередной раз пострадает качество принятия решений (опять же – как будто у нас мало факторов, которые снижают качество управления), люди от этого будут страдать и еще меньше доверять власти. Порочная спираль, которая приведет нас к очень печальным последствиям.