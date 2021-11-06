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​Хочешь чашку кофе – покажи паспорт!

Как нас на пустом месте унижают из-за коронавирусных ограничений

​Хочешь чашку кофе – покажи паспорт!
Фото 59.ru

Накануне взбесила ситуация. Оттепель. Позволила пройти ежедневные шесть километров в парке «За Саймой». После прогулки обычно захожу в кафе и пью чашку американо. Попросили QR код – ладно. А затем – паспорт! Типа сразу подразумевается, что я украла этот код. На просьбу девушки-продавца сначала показать мне ее паспорт, та начала тараторить про постановление и далее по списку.

Но, позвольте, почему я – здоровый человек, послушный налогоплательщик, который сделал некую прививку по настоянию властей, должна еще показывать паспорт, чтобы КУПИТЬ чашку кофе? Я знаю федеральные законы о персональных данных, о врачебной тайне, о здоровье граждан и другие. И где они?

Во многих организациях за пересылку паспортных данных жестко наказывают, а тут по некоему местному подзаконному акту я должна свои личные данные показывать всем, кому ни попадя? Это как называется? Это местные власти так противоречат федеральному законодательству?

Я пропустила объявление ЧП, военного положения или ещё чего-то подобного?

Вроде нет. Просто унизили.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 266, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 13:14
Все как в Европе.. Никаких нарушений Ваших прав нет.
Нечего возмущаться..
Жучка
не нравится
Сегодня в 13:15
Думаю требование продиктовано возможностью показать фото кода подруги)
Albert Leonov Жучка
не нравится
Сегодня в 13:24
Даже больные ходят, берут чужие коды .. И под шумок проходят .
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