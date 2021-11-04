Депутат думы ХМАО Ирина Урванцева поздравляет с Днем народного единства

Сплоченность народа — достояние России.

Только так, дружно и сообща, мы имеем возможность создавать достойное настоящее и будущее родной страны. В самые тяжелые исторические периоды единство всего народа помогало России преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперёд.

И наш регион также еще в середине прошлого века начал активно осваиваться и развиваться благодаря традиционному гостеприимству и чувству локтя, объединив представителей разных государств.

Желаю крепкого здоровья и мира всем жителям нашей многонациональной Югры!

С Днем народного единства!