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​Дружно и сообща мы имеем возможность создавать достойное настоящее и будущее родной страны

Депутат думы ХМАО Ирина Урванцева поздравляет с Днем народного единства

​Дружно и сообща мы имеем возможность создавать достойное настоящее и будущее родной страны
Фото предоставлено спикером

Сплоченность народа — достояние России.

Только так, дружно и сообща, мы имеем возможность создавать достойное настоящее и будущее родной страны. В самые тяжелые исторические периоды единство всего народа помогало России преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперёд.

И наш регион также еще в середине прошлого века начал активно осваиваться и развиваться благодаря традиционному гостеприимству и чувству локтя, объединив представителей разных государств.

Желаю крепкого здоровья и мира всем жителям нашей многонациональной Югры!

С Днем народного единства!


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04 ноября в 09:29, просмотров: 535, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Глинских
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04 ноября в 12:25
Огромное спасибо за поздравления Ирина Александровна! Очень точные слова о преодолении невзгод.
Вам персональное спасибо за то, что Вы лично проголосовали за повышение пенсионного возраста своим землякам. Мужчинам на 5 лет, а женщинам на 8 лет.
Сергей Б
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04 ноября в 13:53
Подумаешь проголосовала за повышение пенсионного возраста…

Кто-то должен же создавать достойное настоящее и будущее для Ирины Урванцевой. А люди мрут как мухи.
Сергей Б
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04 ноября в 13:54
Дружно и сообща они имеют – россиян.
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