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​Вместо белоснежных яхт пестрые вывески пивнух и потенциальный экологический ущерб

Как в Сургуте уничтожается участок поймы Оби

​Вместо белоснежных яхт пестрые вывески пивнух и потенциальный экологический ущерб
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Искренне благодарю всех, кто откликнулся на призыв подписать петицию с требованием остановить строительство ЖК «Пойма-5» на берегу Оби. Строительство этого, на мой взгляд, вопиющего безобразия открывает все новые грани и пласты особенностей «нашей» градостроительной политики. Затрону еще несколько.

А это вообще что?

Проезжая по объездной в районе «Яхт-клуба – Toyota» и наблюдая строительство бесконечно высокого серого короба на берегу реки, мало кто может подумать, что в итоге получится что-то хорошее. Но чтобы дать реальную оценку происходящему, нужно точно понимать – а что это вообще строится. Подходим к паспорту, видим информацию о том, что здесь строится некий ЖК «Пойма-5». Видим картинку с веселыми многоэтажечками, набережной и яхтами. С яхтами?! Вы что, серьезно? Где типичный собственник жилья компании «Сибпромстрой» – и где яхты.

Быть может, это «тонкий» сарказм или перенимание успешного опыта у соседа по участку, который осознал, что от слова «яхта» некоторые чиновники от архитектуры млеют, как девица при виде гусара, и можно протаскивать любое безобразие.

В какой-то момент даже закрадывается ощущение, что застройщик решил перейти на новый уровень и строить с какими-то элементами передовой архитектуры и трендами урбанистки. Однако беглого взгляда через железные прутья забора достаточно, чтобы откинуть все сомнения. Перед нами легко узнаваемые фирменные «спичечные коробки» и, видимо, со всеми другими типичными особенностями сургутских ЖК.

Первая линия

Ключевая особенность – это внешний вид первой линии таких микрорайонов, которые состоят сплошь из забегаловок с безвкусными но ярко нарисованными вывесками в стиле «вырви глаз».

Поэтому, надо полагать, что в этой части нашего речного фасада город будет украшать не красивая набережная или современные общественные пространства, а бесконечный калейдоскоп наскоро нарисованных желтых, красных, черных плакатов, зазывающих отведать пивка с воблой.

Сливаем в водоем

А как у нас с экологическими последствиями? Я бы по этой части уже начал беспокоиться. По крайней мере, как показывает предыдущий опыт, строители не сильно заморачиваются на эту тему. Вот взять хотя бы отдельно стоящую многоэтажку на проспекте Набережном. Там отвод ливневых вод с дороги и со стоянки идет прямо в протоку.

Я, конечно, не могу сейчас точно сказать, является ли это нарушением закона (я пока только обратился в природоохранную прокуратуру, ответа не получил), но, по крайней мере, точно известно что с проезжей части воду отводить в водоемы без предварительной очистки нельзя. Дороги и стоянки ведь обрабатывают реагентами, машины это в принципе источник разных технических жидкостей, и все это вместе с мусором идет прямиком в протоку. В общем, с экологическим подходом это точно не имеет ничего общего.

Подпишите петицию

Если вы согласны с моими опасениями и позиций по недопустимости строительства такого объекта на берегу Оби, прошу вас потратить всего лишь минуту вашего времени и подписать петицию. Ведь, в конце концов, это нужно всем нам, чтобы хоть как-то уменьшить те страдания и риски для жизни и здоровья, которым мы, на мой взгляд, подвергаемся в результате порочной градостроительной политики.

А я обещаю сделать все от меня зависящее, что бы каждый ваш голос был услышан.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 468, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:47
В Сургуте только одна яхта есть у Альберта Леонова. И то не белоснежная.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:54
И в такие-то времена лучше бы подписи к петиции за сохранение поголовья населения собирал. Или амурских тигров. И то пользы больше было бы.
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