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​В гостях у… Сталина

Дом Сталина в деревне Хорошево считается памятником культурного наследия

​В гостях у… Сталина
Фото автора

Этот музей в деревне Хорошево (Тверская область) официально носит название «Калининский фронт. Август 1943 года». Но известен он больше под неофициальным наименованием «Изба Сталина», поскольку именно в этом деревенском доме верховный главнокомандующий останавливался во время своего единственного выезда на фронт.

Вообще-то, историки предполагают, что Иосиф Виссарионович бывал на фронте неоднократно, но документально подтвержден только один визит – в августе 1943-го.

Среди туристов отношение к музею неоднозначное, как и к самой фигуре тов. Сталина. Одна из туристок из нашей группы вообще отказалась в эту избу входить и даже пообещала написать в турфирму жалобу, чтобы объект исключили из программы посещения Ржева. Но мы никуда не денемся от того, что в общественном сознании фигура Иосифа Виссарионовича неотделима от победы в Великой Отечественной войне. А вопрос «Благодаря ему или вопреки?» дискутируется в нашем обществе уже много лет. Впрочем, сам музей интересен людям разных убеждений, и сталиниста из вас тут точно не сделают.

Внутри – скромная обстановка, вполне характерная для деревенского быта тех лет. Стол, четыре колченогих стула, кровать, комод, деревянная лавка вдоль стены. Единственный предмет роскоши – патефон. На стенах – план Ржевско-Вяземской наступательной операции, картина художника из цикла «Сталин на фронте», стенды, посвященные Иосифу Виссарионовичу и боям подо Ржевом.

Один из стендов напоминает о боевом содружестве со странами Запада в годы войны. В углу за стеклом висит простенькая серая шинель. Именно такую носил верховный главнокомандующий (настоящая шинель Сталина экспонируется в музее Победы). В красном углу – икона, как полагалось в крестьянском доме. Между прочим, часть вещей тех лет пожертвовали экспозиции местные жители.

Именно в этой избе Иосиф Виссарионович провел 4-5 августа 1943 года. Сталину лично хотелось посмотреть на «заговоренный город Ржев», который долгие 15 месяцев не могли взять российские войска. Но остановиться в самом городе не позволила охрана. Там невозможно было обеспечить безопасность главы СССР.

Тогда выбор пал на расположенную рядом деревню Хорошево. Избу крестьянки Натальи Кондратьевой тоже выбрали из соображений безопасности: ее дом стоял не вдоль дороги, а в глубине двора. Не объясняя причины, хозяйке предложили переехать куда-нибудь на несколько дней. Экскурсоводы рассказывают, что к приезду Сталина в избу стащили всю самую лучшую мебель и ковры, которые удалось найти в округе, за что Иосиф Виссарионович, предпочитавший аскетизм в быту, своих помощников отругал.

Именно здесь Сталин встретился с командующим Калининским фронтом генералом Ерёменко, получил сообщение об освобождении Белгорода и Орла и распорядился произвести в честь этого события первый в годы войны артиллерийский салют.

Говорят, что когда Наталья Кондратьева вернулась домой, то не узнала свою избу. Дом был капитально отремонтирован, на столе стояли чугунки с печеной картошкой и щами (любимая пища Сталина), бутылка грузинского вина и лежало сто рублей. Иосиф Виссарионович плохо представлял себе, как мало можно было на эту сумму купить в разгар войны, и просто оставил хозяйке все деньги, которые нашел у себя в карманах. В 1946 году Наталье Кондратьевой предложили на выбор жилье в любом городе СССР, но она предпочла Ржев.

В самом доме предлагали создать музей, однако тов. Сталин от этой идеи отказался и распорядился открыть здесь избу-читальню. О визите верховного главнокомандующего в Хорошево напоминала только небольшая мемориальная часть. В ходе «десталинизации» 1950-х годов была ликвидирована и она.

Библиотека (между прочим, с хорошими фондами) просуществовала на этом месте до 2015 года, после чего Российское военно-историческое общество вновь вышло с инициативой открыть музей. В настоящее время музейный объект входит в состав ржевского филиала музея Победы, а сам дом считается памятником культурного наследия федерального значения.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 216, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:51
К чему бы это?
Ананас Ананасов Сергей Б
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Сегодня в 14:55
дак вчера репрессированных вспоминали - к этому что ли?
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