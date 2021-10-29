Десять миллионов россиян отдают здоровье, работая на Севере, а мы не даем им заслуженных пенсий

Если мы не решим вопрос о справедливом назначении пенсий для северян сейчас и на перспективу – мы рискуем потерять Север.

Сегодня, как и обещали, провели круглый стол «Пенсионное обеспечение граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: проблемы и перспективы». Изначально мероприятие должно было пройти в Сургуте, однако в связи с ковидными ограничениями состоялось в онлайн-режиме.

Состав участников – серьезный: первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков, заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко, директор департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Минтруда РФ Игнат Игнатьев, заместитель начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий Пенсионного фонда РФ Татьяна Внукова, председатель Нефтегазстройпрофсоюз России Александр Корчагин, представители профсоюзов и работодателей.

Большинство выступающих назвали существующую систему несправедливой. Вклад северян в развитие экономики страны огромен. Всего десять миллионов человек, живущих здесь, добывают для Родины 76 процентов нефти, 94,5 процента газа, обеспечивают более 30 процентов ВВП страны, 50 процентов товарного экспорта.

При этом люди работают в суровых, отбирающих здоровье условиях. Соответственно, такой труд должен достойно оплачиваться, сопровождаться социальным пакетом, перспективой хорошего пенсионного обеспечения. Только так можно привлечь и удержать людей в наших суровых краях. Работает ли этот принцип сейчас? Формально – да, существуют северные и полярные коэффициенты и к заработной плате, и к пенсии. Достаточны ли они? Я вынужден констатировать, что нет. Если в 2000 году соотношение заработной платы, например, в Ханты-Мансийском округе и в среднем по России составляло 3,8, то сегодня – 1,55. Сегодня зачастую «на земле» платят больше, чем на Севере с учетом надбавок. Поэтому дети северян уезжают учиться и не возвращаются. А вот пенсионеры остаются на севере. И работают, пока хоть как-то хватает здоровья.

До среднего по стране показателя продолжительности жизни в 72 года многим северянам, особенно мужчинам, далеко. Показатели здоровья работников на севере, тем более в нефтегазовой отрасли с ее условиями труда, еще хуже. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин почти во всех северных регионах ниже среднероссийского показателя, многие не доживают до пенсионного возраста.

Формально это учтено в системе назначения и начисления пенсий. Пенсионный возраст для северян меньше на пять лет, чем «на земле», существует система повышающих коэффициентов.

Я изучил принципы начисления северных коэффициентов к пенсии. Они далеки от справедливости. Повышающий коэффициент за работу на Крайнем Севере составляет всего 1,5 к так называемому фиксированному базовому размеру или фиксированной выплате. И то, если вы проработали на Крайнем Севере не менее 15 лет, или в приравненных местностях – не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Для районов, приравненных к Крайнему Северу коэффициент и вовсе 1,3. Если ты проработал на Севере дольше – это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом – учитывается лишь косвенно, через индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Система нуждается в серьезной корректировке. И по механизму начислений, и по повышающим коэффициентам, и по учету стажа, который должен быть более дифференцированным и полноценным. Не менее важно дополнить эти механизмы правом досрочного ухода на пенсию с более индивидуальным подходом, с более ясным учетом показателей здоровья, профзаболеваний, противопоказаний к работе на Севере. Это не приведет к большим затратам пенсионной системы, поскольку коснется, по оценкам, не более 20 процентов работников, так как остальные уже имеют преференции по другим основаниям.

На мой взгляд, повышающий коэффициент фиксированной выплаты к пенсии за работу на Крайнем Севере не должен быть меньше, чем к зарплате. Если в Югре работник имеет повышающий коэффициент 2,2, и именно с такой заработной платы идут отчисления в пенсионный фонд, то и при выплате пенсий должны быть те же 2,2. Кроме того, я убежден, что необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это нужно всем работающим пенсионерам страны, но северянам – особенно. Очень часто именно работающие пенсионеры составляют профессиональный костяк предприятий, в том числе, таких важных для наполнения бюджета отраслей.

Проект рекомендаций круглого стола подготовлен с учетом обсуждений на совместных мероприятиях, съезде Нефтегазстройпрофсоюза, дискуссий на мероприятиях рабочей группы ФНПР по проблемам северных территорий. Среди них:

Пенсионному фонду и Министерству труда и социальной защиты РФ – внести изменения в пенсионное законодательство, возобновив индексацию пенсий работающим пенсионерам в тех же размерах, что и неработающим пенсионерам;

Министерству труда и социальной защиты, Министерству здравоохранения совместно с Пенсионным фондом РФ:

– провести анализ средней продолжительности жизни лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, проживающих до настоящего времени в этих районах;

– рассмотреть возможность и условия досрочного выхода работников на пенсию по состоянию здоровья при наличии противопоказаний к дальнейшей работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при условии выработки не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и наличия страхового стажа не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин.

В конце ноября состоится Генеральный совет ФНПР, на котором будет рассматриваться вопрос соблюдения прав работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Нам важно сформировать консолидированную позицию по вопросу пенсионного обеспечения для северян к этому сроку, озвучить ее на всю страну и с конкретными предложениями выйти на Правительство РФ.