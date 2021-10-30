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​Получить окружные и городские деньги на ремонт своего двора реально. Но для этого придется поработать

Как попасть в программу благоустройства дворов в Сургуте

​Получить окружные и городские деньги на ремонт своего двора реально. Но для этого придется поработать
Фото из архива автора

Каждый год мы видим новости о том, что несколько десятков дворов в Сургуте отремонтированы по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году таких дворов 32, на следующий год уже собран более 50 заявок. Меня спрашивают – каким образом они попадают в программу и за чей счет их приводят в порядок? Рассказываю.

Что за программа?

Действительно, существует специальная программа «Формирование комфортной городской среды», где бюджеты Югры и Сургута софинансируют ремонты дворов. Ключевое слово – софинансируют. Это значит, что если вы хотите, чтобы бюджет вложился в ремонт вашего общего с соседями пространства, то нужно будет вам так же участвовать в этом проекте своим рублем. Как правило, для попадания в программу нужно «скинуться» суммой в 10-20 процентов от суммы ремонта.

С чего начать?

Первый шаг – договориться обо всем с соседями. Для этого нужно провести общее собрание собственников с привлечением управляющей компании и решить – что вы хотите сделать в своем дворе и какую долю готовы заплатить. Забегая вперед – чем выше ваша доля, тем выше в очередности выделения бюджетных денег вы окажетесь.

Если вы вместе с земляками все решили и проголосовали за проект как минимум двумя третями собственников, то процесс будет запущен. Далее нужно набраться терпения и заняться бумажной работой – обычно это делает управляющая компания, но лучше, чтобы представители собственников в этом принимали участие с точки зрения контролеров.

Для вступления в программу нужно будет подготовить дизайн-проект, проект проведения ремонта, согласовать это у владельцев разнообразных коммуникаций, пронизывающих наш город – теплосети, электросети, водоснабжение. В итоге вы получите полноценный проект с предварительной сметой, и вместе с заверенной копией протокола общего собрания и документами на землю возле вашего дома – и это все отдаете в администрацию Сургута.

Когда ждать ремонта?

Далее вашу заявку рассмотрит специальная комиссия, и, если все в порядке, внесет ваш проект в программу и даст ему определенный приоритет. Вот тут интересно. Несмотря на то, что сургутян, которые номинируют свои дворы на ремонт с участием бюджета, не так много, все равно на всех не хватает денег и подрядчиков. Поэтому правилами предусмотрено создание очереди, но не по принципу «кто последний», а по другим критериям.

Как я говорил ранее, чем выше доля софинансирования, которую вы как собственники готовы внести, тем выше вы окажетесь в очереди. Еще в приоритете – заявки сразу от нескольких домов, объединенных одним пространством, а также дворы, к которым примыкают школы и детские сады.

Много денег придется отдать?

Зависит от объема и сложности работ, а также доли софинансирования, на которую вы согласитесь. Ну и помните, что порядок оплаты вы определяете сами в ходе общего собрания – как правило, она распределяется на какое-то время и включается в счета за ЖКУ. Например, это может быть около трех-четырех тысяч рублей в месяц в течение полугода.

Но и это не все – на этапе ремонта и сразу после него вам предстоит проявить гражданскую активность и внимательно следить за ходом работ, чтобы все было сделано качественно. Зато каков итог – вы получите обновленный благоустроенный двор в том виде, какой сами захотите, оплатив лишь небольшую долю стоимости всей этой работы, да еще и познакомитесь с соседями и прокачаетесь в самоорганизации. С такой базой один ремонт двора – это лишь начало. Сколько всего можно будет сделать хорошего для своего дома и общественной территории, научившись взаимодействовать с земляками!


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30 октября в 12:43, просмотров: 941, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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30 октября в 13:27
Ну хотя бы фотку уже сменили бы, для разнообразия.

А то вечный депутат Кучин с вечным благоустройством дворов.

Прям какой-то день сурка на политическом поприще Сургута.
Швондер.
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30 октября в 15:28
Я вообще то работаю и так. Больше 300 000 в год на содержание иждивенцев вычитают. Президент, дума, вертухаи и кучин. Может хоть один из них почешется?
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