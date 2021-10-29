16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5207   EUR  81,8393  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
1
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?

Буду дома сидеть 33.8%

Поеду в отпуск 16.4%

Буду работать 44.3%

Свой вариант (в комментариях) 1.4%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 219

Комментировать
0
Больше опросов

​Постигая профессию, покорять горизонты

Студентка СурГУ Елена Диколенко: учеба, мода и полеты

​Постигая профессию, покорять горизонты
Фото предоставлено автором

В Сургутском госуниверситете много талантливых и амбициозных студентов, которые преуспевают в учебной, научной и внеучебной деятельности. Среди них и студентка-отличница пятого курса направления «экономическая безопасность» Института экономики и управления Елена Диколенко. Она руководит театром моды «Возрождение» и будучи участником женской пилотажной группы «Барсы» покоряет небо за штурвалом настоящего самолета.

Будущий дипломированный экономист обладает мастерством в разных сферах деятельности и не понаслышке знает, как важны навыки командной работы и дисциплины для достижения любых поставленных целей. Педантичность, неутомимость, упорство и выдержка – сильные стороны этой разносторонней личности. Она эффективно доводит до конца любое начатое дело, заряжая невероятной энергетикой и вдохновляя на новые свершения не только саму себя, но и людей вокруг. «Елена ведет активную внеучебную деятельность, а также, что очень ценно, имеет немало достижений в учебе. Ее имя дважды было занесено на Доску почета, а в 2019 году она попала в 20-ку лучших студентов университета! Она всегда принимает активное участие в форумах, фестивалях, бизнес-тренингах окружного и российского формата. Это очень порядочный, отзывчивый, инициативный, коммуникабельный, целеустремленный человек, обладающий отличными организаторскими способностями и большим творческим потенциалом!» – не без гордости сообщила заведующий кафедрой экономических и учетных дисциплин, кандидат экономических наук, доцент Надежда Пучкова.

Говоря о научно-исследовательской деятельности студентки, Надежда Викторовна подчеркивает, что она скрупулезно и с большим интересом изучает темы по обеспечению экономической безопасности предприятия, региона и страны в целом. Елена исследует основные направления денежно-кредитной политики России и ее эффективность в борьбе с финансовыми угрозами, подходы и классификации угроз в системе экономической безопасности, а также такой актуальный аспект, как кибербезопасность в цифровой экономике. Результаты своих разработок студентка представляла на VII Всероссийской конференции молодых ученых «Наука и инновации XXI века», неоднократно участвовала в Открытой региональной студенческой научной конференции имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели».

Напомним, в этом году авторская коллекция «Мама, расскажи мне о дожде» театра моды СурГУ «Возрождение» стала обладателем третьего почетного места Российской студенческой весны. «В настоящее время полным ходом идет подготовка к предстоящей студенческой весне! С идеей мы уже определились, работаем над эскизами для модной коллекции. Коллектив пополнился новыми людьми – это три первокурсника, которые участвовали в Дебюте. Они подошли нам по телосложению, росту и своему желанию творить! И теперь в нашей творческой команде 15 человек!» – рассказывает руководитель, отмечая, что уникальные костюмы она отшивает сама, а вот оригинальные шарфы, свитеры, карманы и разные детали декора вяжет ее мама, Татьяна Павловна Диколенко. Со вкусом украшает вышивкой одежду коллекций верный друг и товарищ Елены в учебе, модном театре и даже в малой авиации, Анастасия Бегункова.

История Елены Диколенко доказывает, что любимое хобби не является препятствием к хорошей учебе. Напротив, постигая профессию, девушка ловко покоряет бескрайние горизонты.


нравится (7) не нравится (0)
Сегодня в 09:25, просмотров: 301, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 2526
  2. Жительница Сургутского района повелась на рекламу с ненастоящим президентом и потеряла крупную сумму денег 1124
  3. Юные сургутяне смогут ходить в садик в нерабочие дни 1022
  4. Сургутский вокзал полностью реконструируют к 2025 году 1018
  5. 273 нарушения было выявлено в детских садах Югры 916
  6. Профессия ИТ-специалиста оказалась самой привлекательной у жителей ХМАО и ЯНАО 823
  7. ​Югорчане могут поддержать бренды земляков на конкурсе «Вкусы России» 789
  8. ​За год в Югре отремонтировали почти 130 дворов 713
  9. ​«Россети Тюмень» готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в нерабочие дни 470
  10. Сургутским школьникам сократят зимние каникулы 435
  1. ​Покуда жив-здоров... 6549
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4742
  3. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 4678
  4. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 4350
  5. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3944
  6. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3423
  7. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3326
  8. Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая 3200
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 3096
  10. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 3035
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13286
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10282
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6865
  4. ​Покуда жив-здоров... 6549
  5. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6484
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6249
  7. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 6195
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6057
  9. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5742
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5739

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика