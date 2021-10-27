Про странные ограничительные меры по коронавирусу в Югре

Вопрос к врачам: как именно влияет на уровень заражаемости коронавирусом запрет на выход из дома в ночное время? А также работы по ночам всех тех баров и магазинов, которым теперь это запрещено – с учетом того, что Россия – не Египет, не Таиланд и не остальные разрешенные и не очень страны.

Холодно на улице стало, так что толпы народа по улицам не гуляют. А если и ходят, то в магазины и аптеки. Молодежь по «Росичу» толпами гуляет – и ничего. Все ТРЦ забиты школьниками – толку, что они на каникулах? Дома сидеть не все равно хотят. Некоторые вообще работают, листовки раздают на улице и в самом ТРЦ. А им, судя по внешнему виду, и 14 лет нет. Вроде полиция везде ходит – и ничего. Хотя, стремление хорошее, лишь бы учеба не пострадала.

Вернемся к началу. Хочется, что бы врачи ответили: как процесс заражения происходит ночью?! Вирус в это время как передается?! Половым путем или через рукопожатие?! Может, неизвестный способ есть, особый, ночной? Расскажите, интересно. Окружное руководство – не специалисты. Управленцы. Чего им рассказали, тому и поверили. А рассказывает и докладывает начальство от медицины, надзорные ведомства. Что они говорят? Взятки гладки с них. Документ не они подписывают, а губернатор.

Или это просто очередная показушная мера, невесть у кого передранная, чтобы верхнему начальству активность местных властей показать? В Европе ничего не закрывают, наоборот, привился – вот тебе ништяки. Бары, рестораны, магазины. Правда, режим работы у них, своеобразный. Да ничего.

И, кстати, какого … на фоне этой ситуации стали отдыхающих пускать в теплые страны? Сбрендили совсем, что ли?

Долг руководства состоит именно в том, чтобы обеспечить безопасность жителей. А иначе – на фига оно вообще нужно? Про демократию людям рассказывать?