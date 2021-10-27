Микрозайм — это заем от 1000 до 100 000 рублей. Я бы сказал, что микрозаймы берут отчаявшиеся люди, потому что пользы конкретному человеку от них мало.

Доля микрофинансирования (МФО) в кредитовании составляет около 0,6%. В масштабе банковской системы, объем которой — 70 трлн рублей, это немного.

Однако россияне берут микрозаймы все чаще, особенно если речь идет о жителях малых городов. Так, по статистике Центробанка, во II квартале 2021 года количество займов физических лиц (включая все виды кредитов) увеличилось на 8%. Общий объем микрозаймов, выданных физлицам, достиг максимального значения — 140 млрд руб. (в прошлом квартале – 119 млрд). Всего во II полугодии 2021 года за микрозаймами обратилось около 15,2 млн россиян.

В основном, люди берут деньги на неотложные нужды. Или, бывает, начал человек делать ремонт и понял, что не хватает 50 тысяч рублей, он берет их в микрофинансовой организации.

Причем, как отмечают некоторые владельцы таких организаций в Свердловской области, люди в малых городах нашего региона берут микрозаймы реже, чем жители Екатеринбурга (разница в количестве населения учитывается).

Отмечу, краткосрочные кредиты практически не влияют на развитие экономики. Зато они говорят об уровне жизни в стране: очевидно, чем выше безработица и ниже зарплаты, тем чаще люди прибегают к получению краткосрочных кредитов.

Я крайне не рекомендую брать микрозаймы, если только вы не столкнулись с безвыходной ситуацией — так как МФО делает бедных людей беднее. Судите сами, средний процент, под который выдаются микрозаймы зачастую достигает 100% годовых или 25-30% от самого займа, это совершенно невыгодно.