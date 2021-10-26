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«​Спасибо», РИА «Новости»

Ежедневная тысяча умерших от коронавируса в России – в том числе на совести госпропаданды

«​Спасибо», РИА «Новости»
Фото t.me/planerka_org

Есть такая расхожая фраза в России – «народ у нас не тот». Ее обычно говорят всякие персонажи, которые хотят взвалить на людей ответственность за что-нибудь, за что на самом деле ответственность несут они, но так как результат плохой – хочется оправдаться. Вот у нас многие чиновники сокрушаются о том, что россияне, мол, такие уж несознательные, такие все безответственные, не хотят прививаться – мы им говорим-говорим, что надо, а они все не верят или болт забивают, и ничего сделать нельзя.

Давайте оценим, как россиян убеждают в важности вакцинации. Свежий пример. РИА «Новости», один из рупоров государственной пропаганды. Заголовок: «Стало известно о неврологических осложнениях от вакцин Pfizer и AstraZeneca». Ужас, да? Еще и подзаголовок: «Исследователи связали вакцины Pfizer и AstraZeneca с редкими неврологическими осложнениями». Еще хуже.

А что в тексте (причем ближе к концу, чтобы даже тому, кто случайно залезет в внутрь новости, было сложнее добраться до сути): «В частности, было установлено, что среди получивших первую прививку Oxford/AstraZeneca увеличилось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре: плюс 38 человек к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов человек».

Плюс 38 из десяти миллионов. Шанс – 0,0000038. Это значит, что если бы всем ста миллионам взрослых россиян вкололи вредоносные чудовищные западные вакцины, то 380 человек теоретически могли бы получить редкое неврологическое заболевание. В то время как у нас 1000 человек в сутки просто умирает (умереть ведь хуже, чем получить редкое заболевание, верно?) от коронавируса. Да что там коронавирус – шанс быть убитым молнией не сильно, но ниже, чем получить синдром Гийена-Барре от какой-то там прививки.

Но это подается так: ах, вот эти гадкие некачественные западные вакцины, вы посмотрите, что от них бывает. И, видимо, пропагандистам представляется в их фантазиях, что россияне посмотрят на заголовок (разумеется, чтение новости тут совершенно не нужно, требуется только ужаснуться от базовой информации) и решат: «Ну и дела, хорошо, что наш «Спутник» не такой».

А реальность такова. Антиваксеры получают еще один аргумент, которым можно размахивать и как можно громче кричать о том, что нас хотят убить прививками. А сомневающиеся подумают: «О как, если уж от западных вакцин такое бывает, то чего со мной от «Спутника» случится? Нет, я лучше подожду».

Я не говорю о том, что нужно дружно кинуться и скрывать все побочные эффекты от всех вакцин и только хором нахваливать необходимость прививаться. Я говорю о том, что убогая пропагандистская риторика, построенная на сплошных передергиваниях, двоемыслии и прямой лжи, создает атмосферу такого масштабного недоверия в нашем обществе, что выливается в африканский уровень вакцинации от коронавируса. И в худший среди крупных стран уровень смертности.

Поздравляю работников и руководителей РИА «Новости» и их коллег по пропагандистскому цеху. Сегодняшние тысяча умерших (и вчерашние, и завтрашние, и послезавтрашние) – в том числе и на вашей совести. Живите с этим.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 153, комментариев: 0
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