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Ушёл легендарный человек

Глава Сургута Андрей Филатов выразил соболезнования по поводу кончины Ветерана ВОВ Павла Свербягина

Ушёл легендарный человек

Ушёл легендарный человек, Ветеран Великой Отечественной войны Павел Фомич Свербягин. Ему было 95 лет.

Он отправился на фронт 16-летним мальчишкой. Прошёл всю войну, участвовал в переломных сражениях. Освобождал Украину, Беларусь, Польшу, штурмовал Кёнигсберг и Рейхстаг. На его счету десятки орденов и медалей. Среди них «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и многие другие.

В Сургут Павел Фомич приехал из Казахстана в 1985 году. Здесь и остался. Работал медником в транспортном управлении. В 1989 ушёл на заслуженный отдых.

Все, кто встречался с Ветераном, знают его как большого любителя музыки. Незадолго до окончания войны он научился играть на аккордеоне, а после Победы стал дирижёром духового оркестра. С гармонью не расставался более 70 лет, до последних дней…

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ветерана. Для нас Павел Фомич навсегда останется примером настоящего героизма, мужества и отваги.

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Сегодня в 14:06, просмотров: 189, комментариев: 0
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