В сургутском парке «За Саймой» открыли детскую площадку «Ботаника»

В Сургуте в парке «За Саймой» состоялось торжественное открытие детской площадки «Ботаника», получившей свое название из-за близости к условному ботаническому саду. Новая рекреационная зона заинтересовала жителей еще в прошлые выходные. Возникли очереди – настолько юные сургутяне хотели побыстрее опробовать стену для скалолазания и горку с трубой высотой шесть метров, хотя объект еще не был готов к приему гостей.

«Самый главный объект здесь – горка. Мы еще не успели открыть площадку, а она уже была заполнена людьми. Ранее здесь были аттракционы, и поэтому необходимо было, чтобы детская площадка частично заменила их. Думаю, мы в полном объеме выполнили пожелания граждан», – поделился с корреспондентом siapress.ru директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Детская площадка разделена на зоны – для детей помладше, постарше и место для отдыха родителей. Каждый найдет себе занятие по душе. Помимо горки и стены для скалолазания, здесь есть качели, домики, песочница, спортивные снаряды и многое другое.

«Мы очень рады новой площадке, ребенок доволен. Приходим сюда каждый день. Ждали, смотрели, когда ее наконец-то построят. Сыну качели очень нравятся, не хочет уходить. Хорошо, что сделали зоны и для детей постарше, потому что таких элементов не так много в городе», – оценила новую площадку горожанка Оксана Гурьякова.

На торжественном открытии маленьких сургутян ждали игры с аниматорами, конкурсы, призы, сладкая вата. Все желающие могли сфотографироваться с огромным белым медведем, одетым в футболку группы страховых компаний «Югория», и получить на память фотомагнит.

«Мы с удовольствием приняли приглашение поучаствовать в открытии этого детского городка. Площадка качественная и красивая. На что хочется обратить особое внимание – она безопасная. Я бы своих детей сюда спокойно отпустил и был уверен, что здесь с ними ничего не случится. А если уж что, для этого всегда есть страховые услуги компании «Югория», – отметил в личной беседе с корреспондентом руководитель сургутского регионального центра ГСК «Югория» Александр Скуридин.

Проект «Ботаники» имеет экологическую направленность. Многие ее объекты изготовлены из дерева, покрытого специальным составом для защиты от внешней среды. На территории детской площадки неделю назад высадили 10 сосен, 4 лиственницы, одну березу и более 200 кустарников (шиповник и кизильник) для создания живой изгороди. Позаботились и о растущих на месте площадки деревьях – их пересадили в другую часть парка во время строительства.

При создании игровых форм ориентировались на северную тематику. Так, одна из горок построена в форме хантыйского чума. Все зоны активностей имеют травмобезопасное резиновое покрытие, а на каждом элементе указаны возрастные ограничения.

Кроме того, это первая и пока единственная общественная площадка в городе с разноуровневым резиновым покрытием, которое соответствует самым современным требованиям безопасности для детей.

«В зависимости от высоты установленного МАФа, согласно его паспорту, требуется выполнение определенной толщины травмобезопасного покрытия. Например, для пирамиды и игр вокруг нее оно составляет 9 см, для качелей – 4 см, а основное покрытие вне зоны МАФов выполнено толщиной около двух см», – отметил гендиректор ООО «Среда Комфорта» Андрей Матыцин. Именно эта компания построила новую площадку и организовала праздник для детей.

В будущем на территории установят видеонаблюдение, интегрированное в систему «Безопасный город». Если нарушителей заснимет камера, то они восстановят объект за свой счет. За другие случаи поломки игровых элементов в рамках гарантии будет отвечать подрядная организация в течение пяти лет – таковы условия контракта.

Детская площадка «Ботаника» – часть масштабной работы по благоустройству парка «За Саймой», проект которой полностью разработала «Среда Комфорта».

«Ботаника» обошлась примерно в 32 миллиона рублей. Территория площадки состоит примерно из 1 200 кв. м мягкого резинового покрытия и 900 кв. м – уникальной для Сургута тротуарной плитки. В дальнейшем детскую площадку будет содержать эксплуатирующая организация управления лесопаркового хозяйства.