В чем причины разбушевавшейся эпидемии коронавируса в России

Постоянный читатель siapress.ruАльберт Леонов прокомментировал печальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Сургуте и России в целом. Публикуем его мнение.

То, что происходит сейчас – результат провальной компании по вакцинации. Можно назвать «победой» антиваксеров и русского авось.

А вот нехватка больничных коек – просчет руководства. Не буду обвинять почем зря, но – факт, не федерального... Тут либо региональная, либо муниципальная власть виновата. Хотя чего с города взять?! Новых поликлиник не построено. Здоровые и больные в одном месте в больнице встречаются. Потоки нельзя разделить: в одном месте больные, в другом кто на выписку... Люди приходят и могут поймать нечто новое.

Сейчас думать надо о весенней волне. Те, кого вакцинируют сейчас, войдут с иммунитетом к весне, грубо говоря.

Мое мнение такое: вакцинировать всех! По моим сведениям и учителя не все привились, врачи не 100 процентов. Последним самим надо понимать, но нет – некоторые не прививаются. Скажу больше, родная сестра моя, медицинский работник в Омске. У меня советовалась: надо или нет ей вакцинироваться! Я, не имея специального медицинского образования, на пальцах ей пояснил что надо. Сам вакцинировался и не помер, как она слышит. Тогда пошла и сделала. В Сургуте по-другому, думаете?!