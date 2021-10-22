Нерабочие каникулы — это что: отпуск или локдаун?

Читаю новости: югорчане после объявления нерабочей недели массово собрались в незапланированные отпуска, выкупают и бронируют туры на курорты. Овладело ими, понимаете ли, беспокойство, охота к перемене мест.

Власти при этом уточняют: нерабочие дни — это не отпуска, сидите дома.

А что это тогда?

Вообще, кстати, кто-нибудь может хоть что-то внятно сказать о статусе этих каникул? Какие-то бумаги предъявить, по которым реально с 30-го по 7-е следует сидеть взаперти и не высовываться?.. Вряд ли они есть: все у нас как-то передается как легенда — из уст в уста. В документе одно (нерабочая неделя), на словах — другое (фактический локдаун).

В связи с этим вспоминается недавняя ситуация: после ввода запрета массовых мероприятий в округе сургутяне перестали брать билеты в филармонию и театр — а концерты и спектакли продолжали идти. Мастера культуры в панике! А в чем дело? Да вот же: в официальной бумаге прописаны ограничения — а разъяснения, что «проведение концертов и спектаклей остается возможным с учетом ранее введенных ограничений», были получены этими самыми мастерами… устно! Но помилуйте, а как ссылаться на устное распоряжение, когда любая проверка требует бумажку (желательно гербовую) с печатью? А никак: действуйте на свой страх и риск, чиновники с себя ответственность сняли.

Корона оказалась опасна тем, что вскрыла полную неорганизованность не населения — в конце концов, его можно организовать понятными и логичными требованиями, изложенными человеческим языком, — а тех, кто им управляет. Неорганизованность настолько серьезная, что к концу второго года пандемии мы по-прежнему наблюдаем, как принимаются решения, которые говорят о полной растерянности верхушки — и только. С таким подходом действительно нужно готовиться и к четвертой, и к сорок четвертой волне ковида — и ждать, что власть наконец-то соберется с мыслями.

Когда-то же это должно случиться.